Tre furti in una notte in borgo San Paolo: serrande e vetrine spaccate per portare via l'incasso

Sono tre i negozi colpiti da furti nella notte scorsa in borgo San Paolo. Si tratta della pizzeria PizzaMania, in via Di Nanni, angolo piazza Adriano, un negozio in via Villa e la gelateria la Voglia Matta, in via Vigone, angolo via di Nanni.

Dalle foto scattate proprio davanti alla pizzeria si vede come i ladri abbiano utilizzato un palo per fare leva sotto la serranda e quindi entrare nel locale e portare via la cassa con quanto c'era dentro dalla sera prima. Si tratta ormai di cifre irrisorie e per i commercianti come sempre è più il danno alla struttura che non il furto in sè.

“La situazione è seria - commenta il vice presidente della Circoscrizione 3, Francesco Aglieri Rinella -. la stiamo monitorando. Continuiamo sulla linea tenuta fino ad ora facendo rete tra commercianti, comunicazione ai giornali e costante contatto con le forze dell’ordine”.

"La Circoscrizione 3 rimane ancora una zona vivibile - aggiunge il presidente dell'associazione commercianti Silvio Milazzo - dobbiamo fare in modo, in collaborazione con il Comune e le forze di Polizia, di 'stancare' queste persone nel commettere reati che procurano anche un danno d'immagine. Trovo comunque strano che entrino dentro ad un negozio per rubare pochi spiccioli....a chi giova questo comportamento non lo so".

Finora Borgo San Paolo non aveva registrato grandi furti e spaccate, al contrario di altre zone, come Cit Turin, colpita solo poche settimane fa, ma anche Nizza Millefonti e Borgo Filadelfia, solo per citarne alcune.

Una tendenza che preoccupa le associazioni di categoria, tanto che Confesercenti aveva chiesto un incontro al questore di Torino sull'argomento: “Difficilmente – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – si tratta di episodi isolati: il che rende ancora più allarmante la situazione perché c’è il rischio che i furti si ripetano. Diversi colleghi ci hanno contattato per esprimere la loro preoccupazione: di questo giustificatissimo stato d’animo vogliamo farci interpreti con il questore, al quale chiederemo più controlli e un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine".