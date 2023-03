In che modo il rilascio dell'exchange decentralizzato TMS Network (TMSN) potrebbe influenzare gli investitori di Cardano (ADA) e Fantom (FTM)?

Come componente chiave dello spazio della finanza decentralizzata (DeFi), i DEX consentono agli utenti di scambiare senza problemi tra diversi asset crittografici mantenendo la piena custodia dei propri fondi. Uno dei DEX più recenti a venire sul mercato è TMS Network (TMSN), costruito su Ethereum e attualmente nella seconda fase della sua prevendita, dopo aver raccolto 500.000 dollari durante la prima fase. Grazie alle sue caratteristiche, TMS Network (TMSN) potrebbe avere implicazioni per le proposte di valore di Cardano (ADA) e Fantom (FTM).

TMS Network (TMSN) si basa su Ethereum, la rete blockchain più grande e più diffusa al mondo, incentrata su contratti intelligenti espressivi. Basandosi su Ethereum, TMS Network (TMSN) è direttamente collegata alla stragrande maggioranza delle attività che si svolgono oggi nella DeFi. L'obiettivo di TMS Network (TMSN) è quello di risolvere molti dei problemi che affliggono le borse tradizionali e centralizzate e gli altri DEX già presenti sul mercato.

Con l'integrazione di una funzione di social trading, TMS Network (TMSN) consente ai trader alle prime armi di apprendere varie strategie di trading da chi opera da anni sui mercati delle criptovalute. Inoltre, TMS Network (TMSN) offre un gran numero di strumenti educativi e analitici per coloro che desiderano fare più ricerche possibili prima di concludere un'operazione. I trader sono anche in grado di monitorare le opportunità di arbitraggio e di accedere ai bot di trading nell'app.

Per quanto riguarda il token TMSN di TMS Network, i titolari godono di vantaggi quali la condivisione dei ricavi della piattaforma, il voto sulla governance e l'accesso a strumenti e supporto premium.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) non è un concorrente diretto di TMS Network (TMSN), poiché questi due progetti di criptovalute operano a livelli diversi dello stack tecnologico. Cardano (ADA) è una rete blockchain di primo livello in cui è possibile costruire applicazioni decentralizzate, quindi è più simile a Ethereum che a TMS Network (TMSN).

Recentemente, la quantità di Cardno (ADA) bloccata in varie app su Cardano (ADA) ha raggiunto il massimo storico di quasi 350 milioni di Cardano (ADA), segno che questa piattaforma sta guadagnando trazione come alternativa al ben più popolare Ethereum. Sebbene Ethereum sia passato solo di recente alla proof-of-stake, Cardano (ADA) opera con questo metodo di consenso sin dal suo lancio nel 2017.

Se TMS Network (TMSN) avrà successo su Ethereum, potrebbe avere un impatto negativo sull'attrattiva del token di Cardano (ADA).

Fantom (FTM)

Come Cardano (ADA) ed Ethereum, Fantom (FTM) è una piattaforma per la creazione di applicazioni decentralizzate come TMS Network (TMSN). Tuttavia, Fantom (FTM) non ha lo stesso livello di popolarità di Ethereum. Detto questo, Fantom (FTM) non è in circolazione da altrettanto tempo.

Lanciata nel 2019, Fantom (FTM) intende fornire un'alternativa più scalabile e meno decentralizzata a Ethereum. Sebbene i costi inferiori di Fantom (FTM) possano essere interessanti a prima vista, la realtà è che non ha gli stessi livelli di liquidità, adozione, sicurezza o decentralizzazione di Ethereum. Questo è il motivo per cui TMS Network (TMSN) è costruito su Ethereum piuttosto che su Fantom (FTM), e il successo di TMS Network (TMSN) potrebbe mettere in difficoltà il prezzo di Fantom (FTM).

Conclusione

Lo sviluppo di TMS Network (TMSN) è l'ennesimo segno che sarà quasi impossibile per qualsiasi altra blockchain di primo livello competere con Ethereum in termini di creazione di un ecosistema di applicazioni decentralizzate. Sebbene Fantom (FTM) e Cardano (ADA) abbiano mercati complessivamente indirizzabili più ampi, la realtà è che TMS Network (TMSN) è l'opzione di investimento più pratica tra le tre, grazie all'adozione degli effetti di rete di Ethereum e alla ricca serie di vantaggi per i possessori di token.

