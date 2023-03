Anche Mirafiori Sud è senza pediatri, i Moderati: "Spazi gratis ai dottori disponibili ad aprire uno studio nelle zone sguarnite"

I numeri

A Torino i bambini e ragazzi di età compresa fra zero e 14 anni sono 91.932. Secondo i dati statistici del 2021, i pediatri di libera scelta in città 66. Tradotto un medico ogni 1.392 assistiti under 14. E la situazione più grave è appunto a Torino nord. I minori in quella fascia di età sono 14.105 nella Circoscrizione 5 (Borgo Vittoria-Vallette) per 10 medici dell'infanzia, pari quindi ad un dottore ogni 1.410 bambini. Nella 6, da Barriera di Milano a Falchera, ci sono 13.155 piccoli nella fascia 0-14. A loro sono dedicati 9 pediatri.

I Moderati: "Spazi gratis ai pediatri"