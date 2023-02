A Torino nord mancano pediatri, la Sala Rossa alla Regione: "Incentivi per chi apre uno studio a Barriera e Vallette"

I casi più gravi si registrano nelle periferie di Torino nord, dove alcuni quartieri sono praticamente senza assistenza sanitaria per i piccoli come succede in Barriera di Milano , Vanchiglietta, Barca e Bertolla e Falchera. Il caso più estremo si registra a Barriera di Lanzo, propaggine estrema della Circoscrizione 5 ai confini con Venaria, dove da tempo i residenti lamentano l’assenza di uno studio pediatrico in zona, dove pure i minori di 14 anni sono quasi 1200.

Iniziative per incentivare i pediatri nella 5 e 6

Prima esperienza per i pediatri a Torino nord

L’ordine del giorno chiede anche di favorire un accordo integrativo aziendale fra l’Asl torinese e i sindacati di categoria, con lo scopo di orientare i pediatri al primo incarico verso una scelta preferenziale per i territori delle Circoscrizioni 5 e 6. E a mettere in luce in maniera netta la carenza sono i numeri presentati da Tuttolomondo in Sala Rossa.

I numeri

A Torino i bambini e ragazzi di età compresa fra zero e 14 anni sono 91.932. Secondo i dati statistici del 2021, i pediatri di libera scelta in città 66. Tradotto un medico ogni 1.392 assistiti under 14. E la situazione più grave è appunto a Torino nord. I minori in quella fascia di età sono 14.105 nella Circoscrizione 5 (Borgo Vittoria-Vallette) per 10 medici dell'infanzia, pari quindi ad un dottore ogni 1.410 bambini. Nella 6, da Barriera di Milano a Falchera, ci sono 13.155 piccoli nella fascia 0-14. A loro sono dedicati 9 pediatri.

Il commento

Un numero insufficiente per Tuttolomondo a soddisfare le necessità delle famiglie di quelle zone e la dimostrazione di come, per investire sul potenziamento della medicina territoriale, si debba passare anche attraverso una migliore distribuzione dei medici pediatri nei vari quartieri della città.