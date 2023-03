Blitz al centro sociale Murazzi: sigilli al materiale per organizzare la musica dal vivo

Nuovi guai per il Centro sociale Murazzi (foto dal profilo Facebook)

Sigilli a tutto ciò che può essere utile a realizzare eventi di musica dal vivo. E' quanto stanno applicando da questa mattina le forze dell'ordine che sono intervenute presso il Centro sociale autogestito Murazzi, che si trova sotto le arcate 25 e 27 lungo il Po.



Un blitz presso un locale "storico" della movida torinese, visto che si tratta di spazi che sono stati occupati ormai dalla fine degli anni Novanta.



Sotto la lente di ingrandimento - come già capitato nei mesi scorsi con il centro sociale Askatasuna - gli eventi musicali ospitati in questi spazi. Se ne conterebbero oltre venti, soltanto nell'ultimo anno. E sarebbero state molte le norme (anche di sicurezza) non rispettate.



Già nel 2013 erano stati posti i sigilli al centro sociale, ma l'attività era poi ripresa anche senza le necessarie autorizzazioni.