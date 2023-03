Juve, la decisione sui 15 punti di penalizzazione sarà il 19 aprile

Juve, c'è la data: sarà infatti discusso il prossimo 19 aprile, al Collegio di Garanzia dello Sport, il ricorso presentato dalla Juventus contro la sentenza della Corte d'Appello della Figc sulle plusvalenze. Quella, per intenderci, che ha portato ai 15 punti di penalizzazione in classifica per la squadra bianconera.

Lo ha stabilito la Presidente del Collegio di Garanzia, Gabriella Palmieri. L'udienza si terrà a Sezioni Unite, a partire dalle 14.30. Il Collegio potrà decidere di confermare la sentenza o annullarla, ma anche rimandarla indietro affinché venga riformulata. Non deciderà nel merito, ma solo su vizia di forma o procedura.

Sul fronte penale, invece, la partita inizierà come previsto il 27 marzo, con indagati l'ex presidente Andrea Agnelli e altri ex dirigenti bianconeri.