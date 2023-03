Ortoflora & natura a Carmagnola

Il Comune e la Pro Loco di Carmagnola organizzano la 33^ edizione di Ortoflora & Natura, mostra-mercato tra le più importanti in Piemonte per ciò che riguarda le produzioni del settore florovivaistico ed orticolo con attrezzature ed arredi da orto e da giardino.

Si svolgerà nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 aprile ad ingresso libero nei Giardini del Castello e nei Giardini Unità d'Italia, due bellissime aree verdi del centro cittadino che custodisce un grande patrimonio storico, architettonico e culturale. Per i visitatori la manifestazione è quindi anche un’occasione per vedere e visitare altre attrattive della città, come il Castello che ospita la sede del Comune (XII sec.), la Casa Cavassa (1400), il Ghetto Ebraico, chiese antiche e sette musei tra i quali l’Ecomuseo della Cultura e della Lavorazione della Canapa e Palazzo Lomellini - Civica Galleria di Arte Contemporanea (1600), con maggiori informazioni reperibili in www.carmagnolamusei.it e www.comune.carmagnola.to.it

Con l’obbiettivo di offrire al visitatore una città ancora più bella ed elegante, il Giardino Unità d’Italia ed altri spazi del centro saranno abbelliti con aiuole e allestimenti floreali curati dai vivaisti carmagnolesi Daveli - Garden Center, Vivai La Betulla, Società Agricola Maina & C., Vivai Piola e dalla ditta Fratelli Donna Ferramenta.

I visitatori troveranno stand e spazi destinati agli espositori provenienti da tutto il Piemonte, dalla Lombardia e dalla Sicilia, la tradizionale degustazione del Ravanin e del Porro, del Formaggio del Fieno ed altre eccellenze enogastronomiche del territorio, uno spazio con i bellissimi animali dell’associazione Natural Farm, il lancio del contest “Peperone Urbano”, laboratori e intrattenimenti vari per grandi e piccini con lo stand sensoriale di Múses - Accademia Europea delle Essenze, giochi in legno e della tradizione, balli, spettacoli di burattini, circo e bolle di sapone, una mostra di Bonsai, esposizione di trattori d’epoca e mercatino degli hobbisti.

Domenica 2 aprile a partire dalle ore 15:30 in Piazza Manzoni è in programma “Farfalle in Musica”, iniziativa con concerto dell’ensemble vocale a cappella Voxes ed altri eventi, legata alla Maratona “Per Elisa”, la Charity di Renata Cantamessa - Fata Zucchina e Ascom Bra-Fossano a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo (TO).

Ortoflora & Natura rappresenta un'ottima opportunità per trascorrere un fine settimana primaverile immersi nella splendida atmosfera del centro storico di Carmagnola. È possibile ammirare e acquistare una vasta selezione di piante e fiori, tra cui sementi, piantine, erbe aromatiche, fiori di montagna, tappeti verdi, arredi per parchi e giardini, nonché strumenti ed attrezzature per la cura di orti e giardini. Inoltre, gli appassionati potranno trovare una vasta scelta di impiantistica e suppellettili, mentre gli amanti della natura potranno sfogliare libri e letteratura sull'ambiente. Il tutto in una cornice colorata e profumata, che invita i visitatori di ogni età a scoprire nuove curiosità e a gustare prelibatezze culinarie, oltre a concedersi momenti di svago e divertimento.