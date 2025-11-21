Domani si accende la magia: a Torino la Christmas Edition di Quattrozampeinfiera

Da domani le luci del Natale si accenderanno a Torino portando con sé una promessa di emozioni per grandi e piccoli amanti degli animali.

Sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 il Lingotto Fiere ospita Quattrozampeinfiera – Christmas Edition, la due giorni pet friendly più famosa d’Italia. Sport, spettacolo, solidarietà e design si incontrano in un’atmosfera natalizia unica, dove anche la sostenibilità diventa protagonista grazie al nuovo progetto #UsatoPet.

Natale e sostenibilità: nasce #UsatoPet

Quest’anno il Natale incontra la sostenibilità con #UsatoPet, il progetto di Quattrozampeinfiera che dà nuova vita agli accessori per animali.

Dopo l’esordio a Milano, la tappa torinese vede la collaborazione con Tyche Pet e il progetto Pets Share.

Chi desidera rinnovare la cuccia o acquistare un nuovo guinzaglio potrà portare in fiera ciò che non utilizza più – cucce, coperte, giochi o cappottini ancora in buono stato. Tyche Pet si occuperà di raccoglierli e donarli alle associazioni del territorio che aiutano animali in difficoltà.

Un gesto semplice, che trasforma oggetti inutilizzati in risorse preziose.

Spettacolo, formazione e divertimento

Dimostrazioni di agility, splash dog, discipline cinofile, sfilate, shooting fotografici e consulenze personalizzate animeranno i due giorni di evento, offrendo al pubblico spunti e tendenze per il benessere dei propri animali.

La Casa Pet – Il mondo a misura di cane e gatto

Cuore del progetto è “La Casa Pet di Quattrozampeinfiera”, che accoglie l’uomo e l’animale. Un ecosistema progettuale curato dallo studio The HAD Human Animal Design® che da sempre accompagna le aziende dell'interior design nell'esplorare questo nuovo mercato, supportandole nella creazione di linee e cataloghi dedicati al mondo PET. Il primo concept espositivo interamente dedicato al mondo dell’interior design pet-friendly, dove progettazione e cura degli ambienti domestici incontrano le esigenze di convivenza tra persone e animali. La Casa Pet nasce con l’intento di dare visibilità a soluzioni di design per interni pensate per una quotidianità condivisa tra umani e animali, promuovendo un approccio innovativo, inclusivo e relazionale. L’evento prevede uno spazio di confronto tra aziende, progettisti e pubblico, un osservatorio privilegiato sulle tendenze del se-ore, un’esperienza immersiva che mostra come il design possa migliorare la qualità della vita e del vivere insieme.

Un’esperienza per tutta la famiglia

Il clima natalizio arricchisce la fiera con spazi ludico-educativi per i più piccoli e attività creative all’insegna del riuso.

Casa Gianduja porterà spettacoli e laboratori dove tradizione e magia si intrecciano:

Gianduja nel Magico Mondo di Babbo Natale

Il racconto dello Schiaccianoci – L’Animazione con i Pupazzi

Sul Tappeto Rosso, le Marionette in Varietà – Uno Show da Red Carpet! e con la compagnia Gypsy Torino, uno spettacolo musicale ispirato a The Lion King.

La Casa di Babbo Natale - Escape Room

Solo per questa edizione natalizia, in fiera ci sarà un’escape room natalizia rapida e magica, pensata per grandi e piccini.

La Casa di Babbo Natale dell’azienda One Way Out è un’avventura interattiva e divertente, dove collaborazione, curiosità e spirito di squadra sono gli ingredienti per salvare lo spirito del Natale!

Arena Asintrekking: attività per grandi e piccoli

Nell’arena gestita da Asintrekking, spazio a laboratori di lettura assistita, dimostrazioni di cerca al tartufo con cani esperti, attività manuali e prime esperienze con il proprio cucciolo.

Un’occasione per conoscere da vicino il “metodo gentile” e divertirsi in famiglia.

Shopping natalizio e selfie social

Nei padiglioni del Lingotto tante idee regalo per i pet: accessori, alimentazione e gadget a tema.

Chi arriva con il proprio animale potrà partecipare a sfilate, set fotografici e alla challenge social #UnSelfieperQZF, per sfidarsi “a colpi di like”.

Info utili

Sabato 22 e domenica 23 novembre 2025

Lingotto Fiere Torino

10.00 – 19.00 (casse aperte fino alle 18.00)

Biglietti:

Intero € 15

Online € 12

Coupon da quattrozampeinfiera.it € 11

Sconto #UsatoPet: € 5 di riduzione portando un oggetto pet usato

Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni e, naturalmente, per cani e gatti

Info: info@quattrozampeinfiera.it – 0362.1636218 – quattrozampeinfiera.it

INIZIATIVE PER IL PUBBLICO



TV QZF by BABALU

Torna la tanto amata Tv di Quattrozampeinfiera, uno spazio LIVE/SOCIAL dedicato alle interviste dei visitatori e delle aziende partecipanti. Da quest’anno in collaborazione con Babalù®, il primo social network completamente dedicato al mondo dei Pet Lovers!

Tutte le interviste raccolte saranno visibili sui canali ufficiali e sulla mappa geolocalizzata di Babalù®, così da mettere in contatto le Aziende e i Pet Lovers di tutta italia!

QUATTRO ZAMPE - la Rivista

Nell'ottica di vivere una giornata da protagonisti, i visitatori potranno partecipare al casting fotografico della rivista “Quattro Zampe”, tra i fondatori della fiera stessa. La foto più votata sarà pubblicata in copertina.

#UNSELFIEXQZF

Per essere sempre in sintonia con i social, torna la gettonatissima iniziativa: nei giorni precedenti la fiera, chiunque può pubblicare sulla pagina Facebook o Instagram di QuattroZampeInFiera un selfie con il proprio cane o gatto. Lo scatto che otterrà più “Mi Piace” verrà premiato sabato e domenica sul RedCarpet!

LE AREE SPECIALI

IL SALONE DI BELLEZZA by Nativ

In una fiera tanto completa non può certo mancare uno spazio dedicato alla cura del pet, grazie al Salone di Bellezza si potrà far toelettare gratuitamente il proprio cane imparando anche tutto sulla sua igiene quotidiana.

ELETTRODOMESTICI A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI PET

Numerose aziende di hi-tech, presenteranno i loro prodotti, alleati perfetti dei pet parent, per la gestione quotidiana dei loro amati cani e gatti: aspirapolveri, phon, web cam, depuratori, erogatori di cibo e acqua, lavatrici, lettiere autopulenti…

PET A’ PORTER – IL FASHION SFILA IN PASSERELLA

Nell’area fashion, direttamente dalle sfilate della moda milanese, una vera passerella consentirà alle aziende di presentare le proprie creazioni e ai visitatori di essere immortalati nella veste di Top Model.

PRIMO SOCCORSO PET

Sarà possibile imparare a soccorrere un pet quando si fa male grazie alle dimostrazioni di Primo Soccorso. Esperti veterinari daranno indicazioni sulle corrette modalità di intervento per aiutare il nostro amico in difficoltà.

LE COMPETIZIONI

QUATTROZAMPEINFIERA DOG WINNER by Farmina

Anche quest’anno, torna la richiestissima doppia esposizione cinofila amatoriale by Farmina, destinata a cani di razza con o senza pedigree.

DOGGY SHOW by Monge

A grande richiesta, torna in fiera anche la sfilata: un momento di celebrità sulla passerella che potrete vivere come protagonisti in compagnia del vostro cane meticcio.

LE DOG ACTIVITIES

SPORT PER TUTTI I TIPI DI CANI

Gli “umani” potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani e sotto la guida di esperti educatori cinofili in varie attività sportive come Dog Agility, Freestyle in acqua, Attivazione mentale, Treibball, Hoopers, Splash Dog e tante altre!

DISC DOG – CENTRO CINOFILO GOGODOG

ll Disc Dog è uno sport cinofilo che consiste nel cimentare il proprio cane in prove di abilità per afferrare il disco.

Questa disciplina sta prendendo sempre più piede nel nostro Paese.

E’ uno sport divertente e ideale per mantenere in forma il nostro fedele compagno e in più consente l’instaurarsi di una perfetta sintonia tra cane e conduttore.

CANICROSS - FANTASTICANE - CINZIA SIGNORETTI

È una vera e propria disciplina nella quale cane e conduttore corrono insieme su un percorso, solitamente sterrato; uniti da una cintura, una corda o un guinzaglio elastico e una pettorina. Nasce come allenamento estivo per mantenere in forma i cani da slitta.

TANA LUDICA – SANDY LAY

È un’attività ricreativa a finalità educativa, pensata per cani di piccola taglia, meticci e di razza, con particolari predisposizioni genetiche per la caccia in tana. La struttura utilizzata è un brevetto, che permette di condividere con il proprietario un’esperienza di caccia simulata costruita sulle attitudini del cane, in modo semplice, sicuro e divertente per tutti. In questo esercizio non ci si avvale dell’utilizzo di “prede vive”, ma si utilizzano giochi adeguatamente arricchiti di una forte componente odorosa, che servirà all’animale per orientarsi all’interno della tana durante l’inseguimento al buio della “preda”. E’ una novità per il mondo dei piccoli terrier e sorprendente! In pochi metri racchiude un’infinità di possibili percorsi di caccia, molteplici fattori di difficoltà gestibili e soprattutto adattabili al soggetto di turno, dandogli la possibilità di essere finalmente liberi di esprimere sé stessi seguendo l’istinto e dando fondo alle loro energie, oppure di recuperare l’autostima e l’indipendenza per i soggetti più timidi.

HOOPERS – CENTRO CINOFILO GOGODOG

Si tratta di un nuovo sport cinofilo. Consiste in un percorso sempre diverso, costruito con specifici attrezzi che il cane deve affrontare sotto la guida del conduttore.

Le indicazioni vengono impartite a distanza.

Il cane esegue quindi tale percorso seguendo segnali direzionali verbali e gestuali che gli indicano di andare dritto verso un attrezzo, aggirare un ostacolo, girare e tornare indietro, ecc.

In questo sport, il lavoro a distanza è l’aspetto più interessante e più complesso da insegnare. Richiede grande impegno da parte del conduttore e ascolto da parte dell’animale poiché l’attivazione mentale del cane risulta davvero importante.

Hoopers è anche un'attività dinamica e divertente e questo crea un mix stimolante che migliora il rapporto e la relazione del binomio cane-umano.

EDUCAZIONE BASE - ADDESTRAMENTO DI "ZIO TONY"

L’educazione di base consiste nell’entrare in sintonia con il proprio migliore amico a quattro zampe, riuscendo ad educarlo anche nei confronti delle differenti situazioni sociali a cui si va spesso incontro. I risultati ottenuti saranno decisamente importanti e benefici.

DOG AGILITY - CENTRO CINOFILO UNICI PER LA CINOFILIA

Salti, tunnel, passerelle e tutto ciò che può mettere alla prova le abilità del tuo cane! Un modo per rimanere in forma e migliorare il vostro feeling!

CONDOTTA AL GUINZAGLIO

È una delle prime discipline che viene insegnata. Aiuta il nostro amico peloso a comportarsi in maniera corretta nell’ambiente esterno abituandolo a restare tranquillo e a godersi il momento della passeggiata rimanendo accanto al proprio compagno umano.

PRIMO SOCCORSO – ATHENA SERVIZI PER GLI ANIMALI

Sarà presente uno spazio di primo soccorso per imparare ad assistere cani e gatti in difficoltà, impartendo i giusti comportamenti da attuare per un aiuto immediato in caso di emergenza medica o incidente.

PESCA DI BENEFICENZA – IL COLLARE D’ORO

La “Pesca di beneficenza”, è un evento ideato dall’Associazione il Collare D’Oro A.N.C.Ass “APS” in collaborazione con QUATTROZAMPEINFIERA, volta a raccogliere fondi da destinare ai progetti dedicati alla formazione dei cani d’assistenza per disabili; in particolar modo per cani d’allerta epilessia, supporto autismo, servizio psichiatrico e disabilità motorie.

Un gioco divertente non solo per i nostri amici a quattro zampe ma anche per i proprietari che affidano la sorte nel loro compagno peloso nello scegliere la pallina fortunata.

I premi saranno di diverso valore ma naturalmente inerenti all’ambito Pet.

BATTESIMO DELL’ACQUA – SICS

Gli operatori della SICS si occuperanno dell’avvicinamento e del supporto in acqua dei vostri cani, anche di quelli più timorosi per convincerli a godersi una bella nuotata all’interno della nostra piscina.

RICERCA DISPERSI

All’interno della manifestazione si svolgerà la simulazione di salvataggio indoor tra le macerie organizzata da CSEN Soccorso e Trainer. Per festeggiare gli amici a 4 zampe che dedicano la loro vita al soccorso degli umani, si terranno dimostrazioni di tutte le associazioni italiane. Un’area che in realtà vuole raccontare al grande pubblico come i cani operano quotidianamente a fianco della Protezione Civile in diverse attività di soccorso. Gli stessi visitatori potranno testare l’abilità del proprio cane nella ricerca tra le macerie per vivere Un giorno da Eroi.



LE ADOZIONI CONSAPEVOLI

LE ASSOCIAZIONI

Per coloro che invece volessero adottare un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, diverse sono le associazioni che presenziano all’interno della fiera. Chi non comprende con chiarezza l’impegno, la dedizione e le cure richieste da un animale, spesso finisce per abbandonarlo!

IL MODO DELLE RAZZE

DOGS WORLD by Farmina

Saranno presenti allevatori di razze canine che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità, tra le altre: Il Pastore della Lessinia e del Lagorai, il Maltese, il Rottweiler, lo Staffordshire bull terrier, l’American bully xxl, il Chihuahua, il Golden retriever e l’American Golden retriever.



FELIS WORLD by Monge

Saranno presenti allevatori di razze feline che illustreranno le loro diversissime caratteristiche e peculiarità, tra le tante: Ragdoll, Bengala, Siberiani, Maine coon, Scottish fold, Scottish straight, British longhair, Sphynx, Sacri di birmania, etc.



PET TRAVEL&HOSPITALITY

TRIPDOGGY

È la più grande community attiva di viaggiatori dog-friendly in Italia, nata dall’esigenza di viaggiare con il proprio compagno a 4 zampe.

Un punto di riferimento nel settore del Dog-Travelling, la community conta più di 10.000 membri in tutta Italia. “Conoscersi, condividere e viaggiare” sono le parole chiave di questa comunità di persone il cui collante è l’amore verso i propri compagni di vita a 4 zampe.

TripDoggy organizza viaggi di gruppo a misura di zampa, i Doggy Tour: viaggi in cui le persone possono condividere l’esperienza con altri dog-lovers alla scoperta di luoghi meravigliosi, soggiornando in strutture selezionate e supportati da un educatore cinofilo professionista. Dalle più belle valli dell’Alto Adige, fino al mare cristallino del Gargano, sono numerose le mete di questi meravigliosi tour.

Ma non solo…eventi, passeggiate, party e molto altro in cui la community si può incontrare e conoscere.

I Doggy Talks, sono interviste attraverso cui gli esperti della community divulgano e informano su tematiche legate al dog-travel e a come vivere al meglio con i nostri fedeli amici a 4 zampe.

Doggy Talks

- Viaggiare con un cane: trasporti, regole e cosa sapere

- Cosa mettere in valigia quando si viaggia con un cane

- Il benessere del cane in vacanza: come organizzare una vacanza a misura di cane

- Ospitare un turista dog-friendly: quello che cercano gli ospiti a 4 zampe

- Viaggiare all’estero con un cane