Associazione ex consiglieri Piemonte, Luciano Marengo riconfermato presidente

L'Associazione Consiglieri già facenti parte del Consiglio regionale del Piemonte ha rinnovato i propri organismi durante un'assemblea che si è svolta al Polo del '900.

Luciano Marengo, consigliere nella V e VI legistatura, vicepresidente della Giunta e assessore regionale, è stato riconfermato presidente per acclamazione di tutti i presenti. Eletto anche il nuovo Consiglio direttivo composto dal presidente onorario Sante Bajardi, il vicepresidente Ugo Cavallera, il tesoriere Franco Ferrara.

Gli altri componenti sono: Ennio Galasso, Agostino Gatti, Enzo Ghigo, Anna Graglia, Viller Manfrendini, Giuliana Manica, Domenico Mercurio, Ettore Paganelli, Francesco Porcellana, Luigi Sergio Ricca, Vilmer Ronzani e Bianca Vetrino.

Eletti anche i revisori dei conti Giampiero Avondo, Raimonda Casari e Luca Angelo Rossi.

"Ringrazio l’associazione per la fiducia che mi è stata nuovamente accordata. Il mio impegno, grazie all'aiuto del direttivo e dei componenti tutti, andrà nella direzione di affrontare i problemi che emergeranno e di difendere i diritti degli ex consiglieri. Nei mesi a venire svilupperemo iniziative pubbliche per approfondire le grandi questioni dell'attualità e le problematiche che coinvolgono l’intera società e le istituzioni", ha dichiarato Marengo.