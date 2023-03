L'appello degli agenti di commercio al Governo parte da Torino: "Transizione ecologica, serve tempo"

Parte da Torino la mobilitazione degli agenti di commercio preoccupati per le notizie di interventi a livello locale, nazionale ed europeo sulla transizione ecologica. In occasione dell’incontro di oggi ‘La transizione ecologica e l’impatto sugli agenti di commercio’ organizzato dall'Unione Regionale F.N.A.A.R.C. Piemonte e Valle D'Aosta, aderente ad Ascom, per condividere criticità e istanze con il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Oltre al Ministro sono intervenuti il presidente della Regione Alberto Cirio, il segretario generale della Camera di commercio di Torino Guido Bolatto, la presidente di Ascom Confcommercio Torino Maria Luisa Coppa, il presidente di F.N.A.A.R.C. Torino Gino Mattiolo e il presidente nazionale F.N.A.A.R.C. Alberto Petranzan. Nutrita la presenza di parlamentari, assessori regionali e comunali e di numerose autorità.

Numerosi i temi sul piatto legati dal fil rouge della lotta all’inquinamento, che genera ripercussioni importanti sulla categoria degli agenti di commercio. "Grande allarme hanno suscitato nella categoria degli agenti di commercio le notizie circa il blocco della circolazione delle automobili fino a Euro 5 in tutta la Pianura Padana a partire dal prossimo settembre e per sette mesi" denuncia Gino Mattiolo presidente F.N.A.A.R.C. Piemonte e Valle d'Aosta e vicepresidente Ascom Torino e provincia. "Gli agenti di commercio - prosegue Mattiolo - sono sulla strada ogni giorno e sono consapevoli del tasso di inquinamento, ma non possono interrompere le loro attività con inevitabile danno a tutta la filiera produttiva, commerciale e alle proprie imprese".

Grande apprensione ha suscitato, inoltre, la notizia secondo la quale la Commissione Europea vorrebbe vietare la vendita delle automobili con motore termico a partire dal 2035 e passare solamente alle automobili elettriche. Al momento la discussione sul punto è stata rinviata, ma il dossier rimane sul tavolo. "Per la categoria sarebbe un aggravio di costi insostenibile - spiega Mattiolo - le automobili elettriche sono molto costose e agli agenti di commercio non è consentito di portare in detrazione l'intero costo del bene strumentale primario per la categoria, cioè l'automobile. Fino all'anno 2002 gli agenti di commercio potevano portare in detrazione l'80% del costo dell'automobile del valore di 50milioni di lire. Con l'avvento dell'euro questo tetto si è attestato a 25mila euro". È evidente che il tipo di automobile che si poteva acquistare 21 anni fa con 50milioni di lire, non si può acquistare oggi con 25mila euro.

"Da oltre 21 anni – sottolinea ancora Gino Mattiolo - F.N.A.A.R.C. ha reiterato la richiesta, a tutti i Governi che si sono succeduti, di eliminare tale tetto al pari dei taxisti e gli Ncc che possono portare in ammortamento l'intero costo senza alcun vincolo. Purtroppo, tale nostra legittima richiesta è rimasta sempre inascoltata e questo non è più accettabile".

Altro tema importante, al quale gli Agenti di commercio sono interessati, è quello della creazione delle "Comunità Energetiche". Ascom Confcommercio è già pronta a giocare

il proprio ruolo coinvolgendo i negozi e gli stakeholder del territorio per avviare la realizzazione della comunità energetica nei centri cittadini.

Tre, in sintesi, le istanze avanzate da F.N.A.A.R.C. e Ascom Confcommercio Torino al Governo: l’eliminazione del tetto per l'acquisto dell'automobile non inquinante; la modulazione nel tempo della transizione ecologica, in modo ordinato evitando danni economici alla categoria e all'intero Paese; la creazione delle "Comunità Energetiche".

In Piemonte e Valle D'Aosta sono oltre 16.000 gli agenti di commercio che percorrono in media 50.000 km all'anno, e pertanto l'autoveicolo viene cambiato ogni 2/3 anni. Tuttavia, a causa della crisi economica e delle imposte e tasse che falcidiano i ricavi, tali tempi si sono via via allungati. Si stima che ogni anno in Piemonte si comprino autoveicoli per un importo di oltre 60 milioni di euro e che gli agenti di commercio acquistino oltre 40 milioni di euro di carburante. Oltre 70% delle vendite di beni e servizi sono promosse dagli agenti di commercio, che risultano quindi essere un pilastro importante dell’economia nazionale e territoriale.

Ogni giorno in Piemonte gli agenti di commercio contattano mediamente 45.000 imprese. Hanno un’età media è di 45 anni e sono per l’85% uomini e 15% donne, ma la presenza femminile è in crescita.

"Siamo profondamente preoccupati per le direttive europee che penalizzano le nostre PMI. Due i problemi che si stanno intrecciano e che stanno spaventando le filiere del commercio, ma anche le famiglie: da un lato la necessità di sostituire i veicoli inquinanti con quelli elettrici e dall’altro l’obbligo di riqualificare le abitazioni migliorando la classe energetica. Questo rappresenta uno spostamento della spesa che metterà al palo i consumi attuali. Si aggiunga la crisi idrica, che impatta su alberghi, servizi turistici e altre attività strategiche del settore. Nessuno è contrario alla transizione ecologica ma è necessario un accompagnamento adeguato per non penalizzare le imprese" è il commento di Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Confcommercio Torino e provincia.

"Per rispondere alle istanze degli agenti di commercio, toccati da vicino dalle trasformazioni imposte dalla transizione ecologica, confermo che incontrerò nei prossimi giorni le Regioni per discutere delle polveri sottili nella Pianura Padana che mette in crisi numerose categorie. Sul tema dello stop ai motori termici al 2035 ritengo che la direzione da prendere sia di non escludere altre valutazioni oltre all’elettrico, che vanno dai biocarburanti, all’idrogeno, ai carburanti sintetici. Infine, le case green: non abbiamo dubbi che gli edifici vadano riqualificati, ma abbiamo bisogno di un percorso adeguato con tempi adatti alle caratteristiche italiane. C’è l’occasione importante emersa anche questa mattina rappresentata dalle Comunità Energetiche. Per il sistema del commercio è un’opportunità da cogliere per avere energia a costo zero facendo rete" ha invece affermato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

"Per il tema dell'auto elettrica vogliamo tutti arrivare alla meta di avere solo auto non inquinanti ma vorremmo che lo si facesse attraverso un percorso di ragionamento di buon senso e di transizione che quindi presuppone tappe di avvicinamento.

Parlo da uomo innamorato dell'ambiente che vuole l'ambiente l'aria pulita ma che sa anche che per arrivarci dobbiamo utilizzare un percorso con le cautele necessarie per non lasciare da sole le persone, le famiglie e le imprese. Anche alle case verdi dovremo arrivare nel rispetto delle esigenze di famiglie che adesso non riescono neanche a pagare l'affitto del mese. Non possiamo imporre loro di pagare le spese di ristrutturazione della propria casa senza predisporre gli strumenti di accompagnamento" è il pensiero di Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte.