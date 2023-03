A Torino nessun rincaro per tasse e biglietti dei bus, Lo Russo: "Finché teniamo, non aumentano"

A Torino nessun rincaro dei biglietti di bus e tram, così come nessun aumento delle imposte comunali. A rassicurare i cittadini è il sindaco Stefano Lo Russo, a margine della presentazione in Sala Colonne del bilancio di previsione 2023-2025 alle categorie economiche e ai sindacati. Ma alla luce del caro-bollette, caro-mutui e inflazione, il primo cittadino mette le mani avanti: "Per il momento, finché teniamo, non aumentano le tasse e crescono gli stanziamenti".

7 milioni in più per strade e buche

In particolare ad avere il segno + davanti è il capitolo delle manutenzioni ordinarie. Se nel 2022 Palazzo Civico aveva previsto di spendere oltre 16 milioni e 700 mila euro per riparare le buche, tagliare l'erba e interventi di riqualificazione sulle scuole, nel 2023 sono previsti oltre 24 milioni di euro. Sette milioni e 300 mila euro in più per strade, alberi e cultura. Cifra analoga per il 2024.

I fondi Pnrr

Nei prossimi anni Palazzo Civico farà moltissimi interventi grazie ai fondi del Pnrr, a partire da quelli su alcuni mercati, fino ad arrivare alle biblioteche e piscine. Accanto al cantiere principale sono previsti ad esempio lavori collaterali di abbattimento delle barriere architettoniche e asfaltatura. I fondi europei di fatto permettono di "liberare" una parte degli stanziamenti del bilancio e mettere così 7 milioni di euro in più sulle manutenzioni ordinarie. "Questi soldi bastano? No, - ha ammesso Lo Russo - non basteranno, ma comunque sono di più e volevamo dare un'inversione di tendenza".

"Appendino 18 supermercati, io zero"

E durante la presentazione, il sindaco ha fatto anche un piccolo focus sui supermercati costruiti in deroga (legge 106/2011), tirando una stoccata all'ex prima cittadina Chiara Appendino. "Fassino ne ha fatti 4, - ha spiegato - l' amministrazione Appendino 18: la mia zero, neanche uno. Questo lo dico perché c'è una narrazione falsata".