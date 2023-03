Nichelino: al via Job Training, il servizio che permette ai giovani con disabilità di fare tirocini retribuiti

In una fase dell'economia tanto delicata e complessa, Nichelino non si dimentica di coloro che sono maggiormente in difficoltà. Ed allora da alcuni giorni, all'OpenFactory, è partito il progetto Job Training. L'obiettivo è quello di consentire percorsi di tirocinio retribuito in uno spazio dedicato a giovani con disabilità di tipo autistico o cognitivo.

Verzola e Rasetto: "Prime risposte interessanti"

Una iniziativa fortemente voluta dagli assessori Paola Rasetto e Fiodor Verzola, che hanno raccontato come siano arrivate buone notizie fin dal primo incontro: "Sono stati presentati sei tirocinanti alle aziende interessate al percorso: i ragazzi e le ragazze erano entusiaste di farne parte e hanno dimostrato tanta voglia di fare e di imparare".