Decentramento la rabbia di Forza Italia in Circoscrizione 5: "Il Comune non ascolta"

Una quesito che nasce dalla questione decentramento: "Nel programma elettorale di Lo Russo il rafforzamento del decentramento e del rapporto con le Circoscrizioni, era una priorità. Oggi ci troviamo in una situazione in cui ci sono edifici abbandonati a cui si potrebbe dare un futuro" attacca Antonio Cuzzilla, vice presidente della Circoscrizione 5.

Quello che l'esponente di Forza Italia lamenta è un mancato ascolto diffuso: "Gli edifici sono sempre più in uno stato di degrado, crescono le occupazioni: questo comporta maggiori costi di intervento o messa in sicurezza". E gli esempi non mancano: casa delle associazioni, via Reiss Romoli, Strada delle Ghiacciaie, via Pepe.