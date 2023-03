Il fuori programma di Toro-Napoli: i tifosi granata insultano Cannavacciuolo e lo chef reagisce

Fuori programma durante la partita andata in scena ieri, domenica 19 marzo, allo stadio Olimpico, con la travolgente vittoria del Napoli capolista per 4-0 sul Toro.

Stadio colorato di azzurro

In un impianto che per due terzi era colorato di azzurro (con decine e decine di bambini che indossavano le maglie di Kvara e Osimenh), come si è visto bene ai gol della squadra di Spalletti, accolti da un entusiasmo simile a quello che si sarebbe stato se si fosse giocato al Maradona, non ci sono stati i temuti incidenti della vigilia, quando il Viminale aveva giudicato a rischio questa sfida, tirando fuori precedenti pericolosi di alcune sfide del passato.

Gli insulti a Cannavacciuolo

Tuttavia, non tutto è filato liscio liscio. Lo chef stellato Antonino Cannavacciuolo, presente in tribuna (dove c'erano anche il sindaco Lo Russo e il governatore Cirio) insieme alla sua famiglia per tifare per gli azzurri, ad un certo punto ha iniziato ad essere bersagliato dagli insulti di alcuni dei tifosi del Toro presenti nello spicchio di stadio sotto la tribuna che ospitava il giudice di Masterchef.

Dopo alcuni cori di scherno, si è passati agli insulti e ai cori offensivi. Cannavacciulo ha replicato con ampi gesti della mano, invitando chi lo insultava a farsi avanti. La storia è andata avanti per alcuni minuti, poi è tornata la calma, ma oggi sui social il video ha iniziato a circolare, diventando subito virale.