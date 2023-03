Malamovida, Torino a confronto con le altre città italiane per risolvere i problemi. Barcellona come modello

Il tema al centro dell'incontro 2023, come ha annunciato questa mattina l'assessore alla Polizia Municipale Gianna Pentenero durante una commissione sul divertimento notturno richiesta dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao , sarà "la movida".

Torino a confronto con le altre città italiane per cercare di risolvere i problemi della malamovida . Lunedì 26 giugno nel capoluogo piemontese si terrà l' assemblea nazionale del FISU (Forum Italiano sulla Sicurezza Urbana), un'associazione attiva dal 1996 che riunisce oltre 40 Città, Unioni di Comuni e Regioni italiane: la nostra Città, nel 2022, è rientrata nel Comitato Esecutivo dopo anni di assenza.

Barcellona come modello

Quest'anno l'appuntamento sarà incentrato sulle "politiche per il governo della notte": durante quest'appuntamento saranno messe a confronto soluzioni già adottate da alcune città italiane per la gestione dell'economia e del divertimento nelle città durante le ore notturne, come Milano, Bologna, Perugia, Firenze e altre che se ne aggiungeranno. "Cercheremo di capire - ha spiegato l'esponente della giunta - se quello che facciamo è sufficiente o se ci sono buone prassi a livello europeo da copiare".

Un modello a cui ispirarsi, come ha chiarito Pentenero, potrebbe venire da Barcellona. "A livello di numeri - ha precisato - non siamo distanti da loro come movida. La differenza è che la cittadina spagnola deve gestire una situazione più semplice perché è tutto concentrato sulla Rambla".