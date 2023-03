Meteo: in arrivo clima primaverile e secco sulla provincia di Torino

Questa settimana sarà condizionata dall'estensione dell'alta pressione atlantica fino al Mediterraneo centrale. Ci aspettano belle giornate primaverili e anche un po' più calde, senza precipitazioni significative.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi, lunedì 20, a giovedì 23 marzo

Cielo sereno o poco nuvoloso per nubi alte e velature. Localmente formazione di cumuli sulle zone alpine al pomeriggio. Possibili nebbie sulle pianure e nelle vallate di Langhe e Monferrato nelle prime ore del mattino.

Temperature in graduale aumento nel corso della settimana con massime che saranno generalmente comprese tra 18 e 21 °C. Minime in prevalenza tra 8 e 10 °C, localmente nelle zone rurali in caso di cielo sereno potranno ancora scendere fino 2/3 °C.

Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza e di direzione variabile.

Da venerdì 24 marzo

Alcune perturbazioni di passaggio renderanno il tempo più incerto nel weekend, ma con precipitazioni relegate per lo più sulle zone alpine di confine e Valle d'Aosta. Temperature ancora in leggero aumento sulle zone di pianura, le massime potranno arrivare fino 22/23 °C.

Meteo Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino