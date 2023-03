Vivilibrôn Campidoglio: torna il progetto per "salvare" i libri usati destinati al macero

Sabato 25 marzo torna Vivilibrôn Campidoglio, il progetto per il recupero e la ridistribuzione gratuita di libri usati salvati dal macero, nato nel 2020 per contrastare la solitudine imposta dalla pandemia intorno all'idea di scambio, cultura condivisa, sostenibilità integrale e relazionalitá resistente.

L'iniziativa, in programma dalle 15 alle 19 presso l’Associazione dei Sardi “Antonio Gramsci” di via Musinè 5/7 (Borgo Campidoglio) è organizzata dall'Associazione Culturale Les Petites Madeleines in collaborazione con altre realtà attive sul quartiere come Associazione Sardi Gramsci, Ecoborgo Campidoglio,Eco dalle città, CasadarT&cresciani, con il patrocinio della Circoscrizione 4 del Comune di Torino.

Durante l'evento si svolgeranno anche altre iniziative gratuite e adatte a tutte le età, con i laboratori artistici, letture, la musica di “Unconventional doo oh” oltre a un incontro letterario nell’ambito dell’ottava edizione di Biennale Democrazia, la presentazione del libro “Il potere e la ribelle. Creonte o Antigone? Un dialogo” di Livio Pepino e Nello Rossi Ed. Gruppo Abele.