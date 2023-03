Siccità, Bergesio (Lega): “Consorzi irrigui ancora protagonisti per garantire futuro sostenibile al Paese”

“Con il cambiamento climatico in atto e l’intrinseca loro adattabilità istituzionale ed operativa, i Consorzi di bonifica, con la loro funzionalità operativa su più del 64% del Paese, un reticolo di 321.000 chilometri di canali, circa 23.000 briglie e sbarramenti e con i mille impianti idrovori di difesa idrogeologica, si confermano soggetti utili ai territori e decisivi nell’assunzione delle ulteriori nuove funzioni della cosiddetta “bonifica sostenibile” nell’ambito del processo di transizione ecologica del Paese così come delineato dalle politiche internazionali e comunitarie”. Lo ha affermato il Senatore piemontese della Lega, Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività produttive del Senato nel corso del convegno ANBI dal titolo “100 anni di bonifica. L’acqua tra disponibilità, sostenibilità e sicurezza. Quali infrastrutture per una migliore gestione”, che si è svolto a Vercelli alla Presenza del Vice premier Matteo Salvini e del Ministro dell’Ambiente Picchetto Fratin.

"Per garantire un futuro sostenibile al nostro Paese abbiamo strumenti fondamentali a cui dare attuazione e potenziamento nell’immediato: il Piano Laghetti, da realizzarsi entro il 2030; il Piano Nazionale di Efficientamento della Rete Idraulica che prevede opere per oltre 4 miliardi; i progetti presentati nelle misure del PSRN – PAC 2014-2022 e nel PNRR; il portale Irriframe e il marchio di qualità “Goccia verde. Occorre intervenire da subito con ulteriori misure per la manutenzione della rete irrigua e per la realizzazione di invasi di contenimento dell’acqua", ha concluso Bergesio.