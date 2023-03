Gli appassionati di Pallanuoto mercoledì 22 marzo si danno appuntamento alla Zanelli a tifare Rari Nantes Savona in Coppa

Per la Rari Nantes Savona è arrivato il tempo di concentrarsi sulla grande sfida di mercoledì sera, decisiva per conquistare la finale di Len Euro Cup.

La squadra guidata da mister Angelini sarà infatti impegnata nel derby tutto italiano contro Trieste, dopo il 9-9 maturato nella semifinale di andata in casa della formazione giuliana.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dei grandi eventi sportivi, ma anche un'occasione per la città di Savona di reclamare il proprio orgoglio in campo europeo.

L'obiettivo è chiaro: aggiudicarsi il confronto diretto tutto tricolore per raggiungere l'ultimo atto della competizione (i greci del Panionos o i magiari dell'A Hid-Vasas Plaket) e tentare, a 11 anni di distanza, di alzare di nuovo al cielo un trofeo continentale. Il match si profila difficile ed equilibrato e, proprio per questo motivo, i ragazzi biancorossi avranno bisogno di tutto il sostegno possibile.

Il modo migliore (anche per la città stessa) per celebrare l'attività di un club che da anni, insieme al comparto sincro, permette a Savona di far risuonare il proprio nome ben oltre i confini nazionali.

Per tutti gli amanti della pallanuoto una occasione da non perdere. Il fischio d'inizio alla piscina Zanelli è fissato alle ore 19:00.

Info su https://www.rarinantes.sv.it