Migranti, a Torino nasce la Rete Asilo e Rifugio

Lo scorso 1 marzo, nell’Assessorato Politiche sociali, pari opportunità, politiche abitative di edilizia pubblica, coordinamento relazioni con aziende sanitarie, beni comuni, alla presenza dell’Assessore Jacopo Rosatelli, Cristina Avonto (Cooperativa sociale Progetto Tenda), portavoce della rete, Laleh Fatemi (Cooperativa sociale Babel), Monica Durigon (Cooperativa sociale Esserci) e Sara Negarville (Altrimodi s.r.l. Impresa sociale), membri del comitato di gestione, e i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del protocollo, hanno presentato la neocostituita Rete Asilo e Rifugio Torino.

Il protocollo nasce dalla volontà di 11 enti che da oltre 20 anni gestiscono i servizi di accoglienza di persone immigrate richiedenti asilo e rifugiate della Città di Torino. La rete nasce per dialogare con il Comune di Torino e con le altre amministrazioni pubbliche del territorio della Città metropolitana, con i sindacati, le associazioni di categoria datoriali, le organizzazioni internazionali, le comunità accoglienti e per contribuire a che l’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati sia una risorsa per il territorio.

“La Rete Asilo e Rifugio Torino, valorizzando le esperienze e le migliori pratiche degli enti gestori operanti nell’area metropolitana di Torino e promuovendo un costante dialogo con i soggetti pubblici e privati del territorio, nazionali ed europei, contribuisce alla definizione di un modello di accoglienza, inclusione e integrazione capace di rispondere ai bisogni mutevoli delle persone migranti”. Questa la mission della rete da cui discendono i 4 obiettivi che la stessa si prefigge di raggiungere:

1. Condividere e consolidare una cultura dell’accoglienza dei migranti nella Città di Torino.

2. Promuovere percorsi innovativi per ampliare e rafforzare gli strumenti dell’accoglienza, dell’inclusione e dell’integrazione a Torino.

3. Creare materiali informativi e campagne di sensibilizzazione al fine di informare e coinvolgere la cittadinanza e le istituzioni a una cultura dell’accoglienza.

4. Costruire alleanze con altre reti italiane ed europee, per lo scambio e la promozione di buone pratiche di accoglienza e sensibilizzazione.