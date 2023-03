Ritornano le Giornate FAI di primavera: si svelano i luoghi più belli e inaccessibili di Torino

La Caserma Bergia dei Carabinieri, ma anche la Banca d’Italia e il Sermig. Sono queste alcune delle location, solitamente inaccessibili o poco conosciute, che sabato 25 e domenica 26 marzo si potranno visitare in occasione delle Giornate FAI di primavera.

Manifestazione giunta alla 31esima edizione

Ritorna il prossimo fine settimana il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. La manifestazione di punta del FAI, giunta alla 31ª edizione, offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire sorprendenti tesori d’arte e natura in tutta Italia, partecipando alle visite a contributo libero proposte dai volontari della Fondazione.

Visitabili ville, chiese e palazzi storici

Saranno visitabili ville, chiese, palazzi storici, castelli, musei e aree archeologiche, e ancora esempi di archeologia industriale, collezioni d’arte, biblioteche, edifici civili e militari, luoghi di lavoro e laboratori artigiani. Ma anche itinerari nei borghi e visite in aree naturalistiche, parchi urbani, orti botanici e giardini storici.

92 i siti in Piemonte e 23 in provincia di Torino

Dei 750 luoghi sparsi per 400 città e paesi d’Italia, 92 si trovano in Piemonte e 23 in provincia di Torino. “Quando le persone si mettono insieme succedono cose straordinarie” ha affermato il Comandante regionale dei carabinieri Antonio Di Stasio. “I giovani devono essere protagonisti, anche tra i carabinieri” ha poi detto, riferendosi al coinvolgimento degli studenti. E proprio la caserma sarà uno degli edifici che si potranno ammirare, scoprendone i pregi architettonici ma anche ciò che l'Arma rappresenta per Torino e per il territorio.

“Voi ragazzi avete sofferto tanto durante la pandemia, rinchiusi per due anni in un momento cruciale della vostra vita. Aprire i luoghi d’arte e di cultura è bellissimo, importante: che siate voi a raccontarli è prezioso” è il commento di Rosanna Purchia, assessore alla Cultura del Comune di Torino.

Chiorino: "Caserma Bergia casa della legalità"

Nel Salone d’onore della Caserma Bergia, visitabile nelle Giornate FAI di primavera, ha preso poi la parola Elena Chiorino, assessore all’Istruzione della Regione Piemonte: “Qui è presente un connubio perfetto: siamo a casa della legalità e della bellezza. Non c’è posto più simbolico per spiegare l’importanza di questo evento”.

"Questa generazione - ha concluso Chiorino - deve riempirsi di questa bellezza, che deve essere la base di ogni cittadino. Abbiamo così tanti edifici che non li conosciamo tutti”.

La manifestazione permetterà di raccolta fondi, in quanto ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 3 euro, utile a sostenere la missione e le attività del FAI.