Sanpietrini saltati e buche, Rolando (Lega): "Piazza Solferino come le montagne russe"

Sanpietrini saltati, buche rattoppate con asfalto e lastrone di pietra rotti. È così che si presenta in molti punti piazza Solferino , dal lato del teatro Alfieri e del ristorante Vintage. Nel novembre 2022 il Comune ha approvato il progetto esecutivo per interventi straordinari sulla pavimentazioni di vie, strade e piazze della città. In elenco figurava anche piazza Solferino, dove l'obiettivo del cantiere era il rifacimento della pavimentazione ammalorata in cubetti di porfido.

Buche e lastra rotta

Lavori non svolti a "regola d'arte", come denuncia il capogruppo della Lega in Circoscrizione 1 Federico Rolando. "Su lato ovest della piazza - spiega - si continua a guidare sulle montagne russe, mentre quello est da poco rifatto non sembra stare meglio". "Non si contano infatti - prosegue l'esponente del Carroccio - gli interventi per "tacconare", col solito metodo dei sacchetti di bitume, le buche formatesi in così poco tempo". Nel tratto poi che collega i due lati della piazza, poco prima dell'inizio di corso Re Umberto, "da dieci giorni circa fa pericolosamente brutta mostra di sé un lastrone di pietra spaccato in tre punti, che ha già lacerato diversi pneumatici".