Settimo Torinese, i piccoli chef a lezione di cucina grazie agli esperti dell'Enaip [FOTO]

Una gita insolita per i bambini di Settimo Torinese. Una visita organizzata presso l'Enaip, ente di formazione che si dedica - tra le altre cose - a insegnare le arti e i segreti della cucina.



In particolare, i bimbi di 5 anni della scuola dell'infanzia "Para" (ex asilo De Amicis) hanno potuto prendere parte a un laboratorio di cucina che li ha portati a preparare una pizza fatta con le loro mani, ma anche dei biscotti (che sono poi stati donati ai papà in occasione della loro festa).



"Volevamo regalare ai più piccoli un'esperienza legata anche al tema dello spreco alimentare - dice Maria Sabatino, tutor e coordinatrice dei corsi dell'obbligo -: hanno potuto vedere come da frutta e budini avanzati è possibile realizzare delle torte".