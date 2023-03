Torino è una delle "Città degli alberi": a dirlo è la FAO

Torino è una delle “Tree Cities of the world” 2023, le Città degli alberi, riconoscimento che la Fao conferisce ai centri urbani che mettono in campo ogni sforzo possibile per assicurare la cura e la valorizzazione del loro polmone verde. Il riconoscimento è stato consegnato dal direttore generale dell'organizzazione per l'agricoltura delle Nazioni Unite Qu Dongyu al sindaco Stefano Lo Russo, nel corso di una cerimonia che si è tenuta questa mattina a Roma. Lo Russo: "Diamo direzione a transizione ecologica"

"Le nostre azioni, - ha commentato il primo cittadino - in qualità di amministratori, sono da considerarsi fondamentali: diamo una direzione, un contributo attivo e concreto a quella transizione ecologica che è più che mai necessaria. Per essere funzionale alla crescita e allo sviluppo di un territorio la sostenibilità non può prescindere da nessuno di questi fattori: ambientale, sociale ed economico”. 340mila alberi