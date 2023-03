TMS Network (TMSN), Polygon (MATIC) e Solana (SOL) emergono come principali contendenti nello spazio DeFi nel 2023

Come qualsiasi altro settore in crescita, la sfera delle criptovalute è diventata eccessivamente satura negli ultimi anni. Sebbene questo possa sembrare un aspetto negativo, in realtà è eccellente per promuovere una sana concorrenza, con token come TMS Network (TMSN), Polygon (MATIC) e Solana (SOL) che stanno emergendo come contendenti principali.

Quindi, cosa è successo di recente che fa sembrare questi tre token così forti nel mercato della DeFi del 2023? Continuate a leggere per scoprirlo!

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di investimento decentralizzata disponibile per gli investitori cripto e tradizionali su cui condurre le proprie operazioni. Dal trading di criptovalute con i bot AI al trading di FX attraverso strumenti analitici avanzati, TMS Network (TMSN) offre funzionalità che supportano gli investitori di qualsiasi livello di esperienza. La piattaforma offre anche community di social trading e risorse formative, assicurando che gli investitori di TMS Network (TMSN) abbiano il supporto necessario per prosperare.

Queste funzionalità innovative hanno portato TMS Network (TMSN) a essere riconosciuta come uno dei principali contendenti nello spazio DeFi nel 2023, ma come si colloca rispetto a Polygon (MATIC) e Solana (SOL)? Molto bene, in realtà: TMS Network (TMSN) sta già facendo il pieno di vendite nella sua fase di presale e, con la seconda fase di presale pronta a esaurirsi a breve, non ci vorrà molto prima che TMS Network (TMSN) sia indiscutibilmente più prezioso di Polygon (MATIC) o Solana (SOL).

Polygon (MATIC)

La scalabilità è una parola d'ordine enorme nel mondo degli affari di oggi, ma questo non significa che debba essere sottovalutata. Senza il tipo di infrastruttura che Polygon (MATIC) fornisce, i fornitori di token non potrebbero mai raggiungere le vette vertiginose della domanda che hanno senza crollare. Polygon (MATIC) è specializzata nel facilitare la scalabilità flessibile della DeFi, ma a differenza dei concorrenti, Polygon (MATIC) si concentra maggiormente sul concetto di Web3.

Un'enorme fetta del successo della criptovaluta deriva dalla sua associazione con un metaverso guidato dal Web3 e, se si vuole raggiungere questo obiettivo, la blockchain deve essere scalabile. Fortunatamente, Polygon (MATIC) sembra essere seriamente intenzionata a realizzare un futuro Web3 completamente scalabile, e questo ha lentamente portato Polygon (MATIC) a essere conosciuta come uno dei principali contendenti del mercato.

Solana (SOL)

L'efficienza energetica è essenziale nella sfera delle criptovalute: le blockchain inefficienti comportano enormi emissioni di carbonio e bollette per i fornitori di token. Fortunatamente, sono nati token come Solana (SOL) con i loro protocolli PoS (Proof of Stake) altamente efficienti, sebbene Solana (SOL) utilizzi in realtà qualcosa di ancora più efficiente chiamato PoH (Proof of History). Questo si basa su un sistema di staking finanziario e di tracciamento delle transazioni, a differenza dei protocolli PoW (Proof of Work) che richiedono molta energia.

Il prezzo di Solana (SOL) potrebbe non essere ancora all'altezza di quello del Bitcoin (BTC), ma il mondo sta lentamente iniziando a capire che i token crittografici efficienti come Solana (SOL) sono il vero investimento. Nonostante la recente chiusura dei suoi negozi al dettaglio "Solana Spaces", Solana (SOL) sta ancora osservando una crescita costante nel 2023 e il suo crescente status di leader di mercato è destinato ad aumentare drasticamente la velocità di crescita del token.

Considerazioni finali

In conclusione, non è mai stato così difficile per i nuovi token competere nella sfera delle criptovalute, ma i veri innovatori del mercato come TMS Network (TMSN), Polygon (MATIC) e Solana (SOL) lo fanno sembrare facile. Token come questi non hanno difficoltà perché adottano un approccio orientato all'innovazione, in particolare TMS Network (TMSN) con la sua piattaforma di investimento DeFi focalizzata sui consumatori.

Se pensate di aver perso l'occasione di investire in TMS Network (TMSN), non preoccupatevi: siete arrivati molto tardi, ma la seconda ondata del presale è ancora in corso. Andate su TMS Network (TMSN) e fate il vostro investimento ora, prima che sia troppo tardi e che il token spicchi il volo senza di voi!

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio