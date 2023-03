Ospedale di Carmagnola, Icardi: "Risolti problemi informatici al punto prelievi e disposte nuove assunzioni in oncologia"

"Le code createsi presso il punto prelievi dell’Ospedale di Carmagnola erano dovute a un malfunzionamento informatico, già risolto alla fine della scorsa settimana. Da lunedì, infatti, la situazione è in netto miglioramento. Per quanto riguarda la struttura complessa di Oncologia della stesso ospedale, è in fase di reclutamento un operatore amministrativo che andrà a completare l’organico del personale. L’assunzione avverrà presumibilmente ad aprile". Così l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, in risposta ad un’interrogazione su Punto prelievi e reparto di Oncologia dell’ospedale di Carmagnola.

"Nel rispondere al mio question time, oggi l’assessore Icardi ha rassicurato sull’assunzione di personale amministrativo nella struttura di oncologia dell’ospedale di Carmagnola entro il mese di aprile. È una buona notizia, di cui monitoreremo l’effettività, che però ci fa interrogare sul ritardo di questa assunzione", sottolinea la consigliera del Pd Monica Canalis.

"Perché fino ad oggi si è fatto ricorso ad una cooperativa esterna invece di programmare per tempo una procedura di mobilità o un concorso? Sono troppi i casi in cui le Asl piemontesi ricorrono a personale privato invece di attivare le assunzioni di personale pubblico, generando un aggravio dei costi e un peggioramento dei servizi", conclude Canalis.