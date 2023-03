Novità nella sanità privata torinese: la clinica Sedes Sapientiae entra nel gruppo Humanitas, investimento da 15 milioni

Novità per il mondo della sanità privata torinese. Dopo oltre cento anni di attività, la clinica Sedes Sapientiae (che si trova in via Bidone, nel cuore di San Salvario) passa di mano ed entra nel gruppo Humanitas.



L'operazione ammonta a 15 milioni di euro e prevede il passaggio di 400 tra medici, infermieri e staff. La struttura va ad aggiungersi ad altri presìdi come Gradenigo, Cellini, Clinica Fornaca di Sessant e i centri medici Humanitas Medical Care.