Beinasco inaugura uno sportello Atc e rimette a nuovo oltre 200 case popolari

Beinasco va incontro alle fasce più deboli della popolazione e apre uno sportello locale dell'Atc, per agevolare la soluzione delle pratiche più urgenti che riguardano la casa. Un'iniziativa che va di paro passo con i lavori di efficientamento energetico in oltre 200 alloggi delle case popolari in via Mirafiori e a Borgaretto. Ieri, martedì 21 marzo, il presidente di Atc Piemonte Centrale Emilio Bolla, con l'amministratore delegato di Exegesi Fabio Tassone e il direttore generale Luigi Brossa, hanno inaugurato insieme al sindaco Daniel Cannati e agli assessori Sipontina Russo (Politiche Sociali, Assistenza, Casa) e Gabriella Gedda (Edilizia Pubblica e Privata, Urbanistica e Lavori Pubblici) il nuovo servizio di sportello (front-office) attivato negli uffici comunali. Cannati: "Favorire le fasce più deboli" “Il progetto – ha dichiarato il sindaco Cannati - nasce con l’obiettivo di agevolare alcune fasce di utenza con importanti problemi di mobilità impossibilitate a recarsi negli uffici dell’Atc di Corso Dante a Torino per pratiche importanti, quali quelle legate al censimento, alle richieste di contributo per il fondo sociale o al cambio dell’alloggio”.

La delegazione dell’Atc e del Comune di Beinasco ha anche fatto visita ai quartieri di via Mirafiori e di via Aldo Moro (a Borgaretto), oggetto di riqualificazione grazie ai fondi del superbonus 110%. I lavori di efficientamento energetico

Il presidente di Atc Emilio Bolla ha chiarito che in via Mirafiori “gli interventi hanno riguardato tre condomini, per un totale di 168 alloggi; sono stati eseguiti lavori di rifacimento complessivo delle centrali termiche, di applicazione del cappotto termico su tutte le facciate e di sostituzione degli infissi. Si tratta di interventi che migliorano la qualità complessiva degli edifici, anche sotto l’aspetto estetico e che contribuiscono in modo sostanziale a ridurre le spese per il riscaldamento”.

Anche in via Aldo Moro, a Borgaretto, i lavori riguardano il rifacimento delle facciate, la sostituzione degli infissi e la sostituzione della centrale termica di 45 alloggi gestiti dall’Atc; sono stati inoltre installati nuovi ascensori, eliminando le barriere architettoniche pre-esistenti.

Il presidente dell’Atc Bolla e il sindaco Cannati hanno incontrato alcuni assegnatari delle case popolari dei due quartieri interessati ai lavori di efficientamento energetico, ringraziandoli per la funzione di raccordo svolta tra i condòmini le ditte incaricate dei lavori. Tassone: "Mitigare i costi energetici"