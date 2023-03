Mille torinesi in difesa dell'area verde di via Fattorelli: "Sia resa inedificabile"

Mille torinesi in difesa dell'area verde di via Fattorelli

Quasi mille torinesi si mobilitano in difesa dell'area verde fra via Rubens Fattorelli e via San Massimiliano Kolbe. Siamo nel quartiere di Barca e Bertolla, una zona risalente all' '800 dove sopravvivono ancora cascine, orti, bealere, nota come "Borgo dei Lavandai". Un'area di notevole rilevanza ambientale e paesaggistica per l'affaccio sul Po, la vicinanza alla confluenza con la Stura, l'Isolone Bertolla (Riserva Naturale Speciale) e il Parco del Meisino.