Riparte la fontana 'Locus of rain' al Lingotto. Lo Russo: "L'assenza di pioggia sempre più un problema" [FOTO E VIDEO]

L'opera di restauro è stata presa in carico da Smat , che ha acquisito la proprietà dell'opera lo scorso anno e si occuperà della manutenzione, per evitare che si fermi di nuovo. Al termine dell'inaugurazione, la fontana è stata accesa e dopo pochi minuti il getto dell'acqua ha dato il via al movimento dei bracci di metallo.

Lo Russo ha ricordato come sia importante riflettere sul ruolo dell'acqua, in questi anni in cui sta diventando un tema sempre più attuale. "Locus of rain è un nome che richiama alla pioggia - ha dichiarato - che in questo momento è un grande problema. L'assenza delle precipitazioni metterà in crisi il nostro comparto agricolo, industriale e idropotabile. Ci stiamo rendendo conto che l'acqua comincia a diventare un problema anche qui al nord, servono sia comportamenti individuali che investimenti sulle reti idriche, anche se siamo già una delle città più efficenti per quanto riguarda la dispersione idrica".