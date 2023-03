Siccità, troppa acqua per riso e mais. Radicali Italiani: "In Piemonte servono tecniche nuove per irrigare"

Nella Giornata mondiale dell'acqua, i Radicali Italiani accendono un faro sulla siccità. Il presidente Igor Boni ha depositato una petizione di iniziativa popolare, che chiede alla Regione un impegno per ridurre i consumi d'acqua per innaffiare i campi. "In Piemonte l'agricoltura - ha spiegato Boni - consuma 5 miliardi di litri d'acqua, mentre per uso civile di case ed abitazioni solo mezzo miliardo". Una cifra analoga a quella delle industrie. E le colture più idrovore sono il riso ed il mais: nella nostra regione ci sono rispettivamente 120 mila ettari di risaie e 200mila ettari di mais.

"Tecniche più innovative per agricoltura"

"Il presidente Cirio - chiarisce Boni - negli scorsi giorni a Vercelli ha detto che il riso non si tocca: la politica regionale fa finta che il problema non ci sia". E i Radicali, se da un lato chiedono di ridurre l'estensione di queste colture, dall'altro chiedano di impiegare "tecniche più innovative per l'irrigazione dei terreni, preferendo quella turnata e senza sommersione dei terreni".

Oltre a questo di evitare di coltivare cereali su terreni molto permeabili, che quindi assorbono una grande quantità d'acqua. I Radicali Italiani chiedono poi alla giunta di fare "una specifica campagna informativa ai cittadini" sul problema siccità e del risparmio idrico.