Gli appassionati di criptovalute di Reddit dicono che Polygon (MATIC) supererà Solana (SOL) mentre il presale di TMS Network (TMSN) sale del 700%

Reddit è diventato una piattaforma sempre più importante per le discussioni e la condivisione di informazioni tra gli appassionati di criptovalute. Recentemente, si è parlato molto di Polygon (MATIC) che potrebbe superare Solana (SOL) in termini di valore di mercato e popolarità. Allo stesso tempo, il presale di TMS Network (TMSN) ha registrato un'impennata del 700%, indicando un alto livello di interesse per il progetto.

Questo articolo analizza da vicino tali sviluppi ed esplora l'opinione degli utenti di Reddit sui progetti in questione.

Polygon (MATIC)

L'utente di Reddit “Deathblade1313” ritiene che Polygon (MATIC) supererà Solana (SOL) e ha alcuni punti a sostegno della sua tesi.

Secondo Deathblade1313, Polygon (MATIC) può essere considerata una via d'uscita lungo la superstrada di Ethereum, con il principale vantaggio di Polygon (MATIC) nella sua capacità di affrontare il problema delle elevate gas fee associate alla rete Ethereum.

L'utente osserva che, a causa delle massicce gas fee sulla blockchain di Ethereum, il trasferimento di Ether dagli exchange ai portafogli può essere costoso, con commissioni che a volte superano i 20 dollari a seconda del traffico della rete. La soluzione di Polygon (MATIC) a questo problema consiste nell'offrire un'opzione più conveniente per le piccole transazioni. Attualmente, la gas fee media su Polygon (MATIC) è di circa 0,0001 dollari o 33 gwei, una cifra significativamente inferiore alle gas fee della rete Ethereum.

Inoltre, Deathblade1313 afferma che le minori commissioni di transazione di Polygon (MATIC) la rendono un'opzione più accessibile per i piccoli operatori del mercato, offrendo loro una via di fuga dalle elevate gas fee della rete Ethereum. Inoltre, il network offre anche tempi di transazione più rapidi e una maggiore scalabilità, contribuendo a migliorare l'esperienza dell'utente per le applicazioni decentralizzate (dApp) costruite su di esso.

Solana (SOL)

L'utente di Reddit e appassionato di criptovalute “Maleficent_Plankton” ritiene che Solana (SOL) sia ancora in vantaggio. Nelle sue argomentazioni, il Redditor ha affermato che Solana (SOL) è una piattaforma blockchain che offre commissioni di transazione molto basse, con un costo medio di circa 0,0002 dollari per transazione.

In termini di velocità delle transazioni, Maleficent_Plankton ha affermato che il limite reale di TPS di Solana (SOL) nell'ultimo anno è stato di circa 400-600 dopo aver eliminato le transazioni non valide e quelle di voto. Sebbene questo valore sia significativamente inferiore al throughput di 50.000 TPS dichiarato dalla piattaforma, è comunque considerato moderatamente alto per una rete di contratti intelligenti.

Maleficent_Plankton chiude la sua argomentazione osservando che Solana (SOL) ospita un gran numero di progetti DeFi, con 39 progetti DeFi che hanno un TVL superiore a 1 milione di dollari.

L'utente prosegue osservando che Solana (SOL) ha attualmente 1,4 miliardi di dollari in TVL, il che la rende la sesta piattaforma di DeFi per TVL, tra Tron e Arbitrum. Nel complesso, le basse commissioni di transazione e il crescente ecosistema DeFi rendono Solana (SOL) una piattaforma interessante sia per gli sviluppatori che per gli utenti.

TMS Network (TMSN)

Mentre gli appassionati di criptovalute su Reddit discutono su quale sia la migliore tra Polygon (MATIC) e Solana (SOL), TMS Network (TMSN) ha registrato un'eccezionale corsa al presale, con un aumento del 700%, dimostrando risultati positivi da ogni punto di vista sin dal suo inizio. Ciò ha fatto sì che TMS Network (TMS) si distinguesse come opzione leader per i potenziali investitori.

TMS Network (TMSN) è una moderna piattaforma decentralizzata che consente agli utenti di negoziare vari asset, come azioni, CFD e titoli, utilizzando i loro portafogli di criptovalute ed eliminando la necessità di avere più conti di trading.

Inoltre, TMS Network (TMSN) fornisce un accesso sicuro a diversi mercati finanziari e offre una serie di risorse educative, tra cui webinar, workshop e tutorial, per aiutare i trader a prendere decisioni informate e a massimizzare i profitti.

Inoltre, i possessori di token TMS Network (TMSN) hanno l'opportunità di votare su tutte le decisioni e gli aggiornamenti chiave della rete. Infine, in qualità di detentori di token, è possibile partecipare al programma di condivisione degli utili di TMS Network (TMSN), che consente di guadagnare un reddito passivo semplicemente possedendo e puntando $TMSN.

Conclusioni

Gli appassionati di criptovalute su Reddit discutono del potenziale di Polygon (MATIC) di superare Solana (SOL) grazie alla sua capacità di affrontare le elevate gas fee sulla rete Ethereum, mentre il presale di TMS Network (TMSN) ha registrato un'impennata del 700%. TMS Network (TMSN) offre una moderna piattaforma decentralizzata per il trading di asset con risorse educative e condivisione dei ricavi per i titolari di token.

