Energia, Maccanti-Benvenuto: “Grazie alla Lega proroga iva teleriscaldamento al 5%”

“Positiva la conferma, da parte del ministro Giorgetti, della riduzione al 5% dell’aliquota Iva per le forniture di servizi di teleriscaldamento anche per il secondo trimestre del 2023. Un aiuto concreto per i nostri cittadini che potranno continuare a beneficiare di questa riduzione in bolletta". Lo dichiarano i deputati torinesi della Lega Elena Maccanti e Alessandro Benvenuto.

"Il teleriscaldamento è un’energia più sostenibile, ed è un metodo particolarmente diffuso in provincia di Torino: è utilizzato infatti da oltre 450 mila i cittadini residenti a Torino, la maggior parte nel quartiere popolare delle Vallette e nei comuni della prima cintura, tra cui Beinasco, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino e Rivoli. Questa proroga dimostra ancora una volta come la Lega sia vicina alle esigenze e ai bisogni dei nostri cittadini”.