Grazie all'app Children Digi-Core i minori potranno denunciare episodi di bullismo o violenza"

“Grazie all’app Children Digi-Core i minori piemontesi possono ora rivolgersi direttamente al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza per segnalare violazioni dei propri diritti o di quelli dei compagni. Uno strumento che, pur importante, non è fine a se stesso ma rappresenta il culmine di un percorso di consapevolezza dei propri diritti e di capacità di comprendere quali azioni od omissioni possano costituirne, in concreto, una violazione”. Lo ha dichiarato la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Ylenia Serra nel corso dell’evento conclusivo del Progetto europeo Children Digi-Core, che si è svolto il 23 e il 24 marzo al Campus Einaudi di Torino.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per tirare le fila dell’iniziativa, che per un biennio ha coinvolto – con il Consiglio regionale del Piemonte – l’Università di Torino, Agevolando, Synesthesia e l’associazione cipriota Hope for Children.

Sono oltre 1.600 le visite al sito ufficiale https://digicore-project.eu/ e oltre 170 i download dell’applicazione, disponibile dallo scorso autunno sugli app store.

Grazie alla collaborazione con i partner del Progetto e alle sinergie con diverse Associazioni e Ordini professionali è stato possibile organizzare diversi eventi e incontri in Italia e all’estero oltre ad alcune pubblicazioni.