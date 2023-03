Pasticceria e cioccolato di qualità per "gustare" via Roma: riparte Dolci Portici e Torino diventa capitale dei golosi [FOTO]

Dolci e cioccolato da Piazza Castello a Piazza San Carlo: è iniziata la terza edizione di 'Dolci Portici' . Via Roma si è piena di stand di dolciumi, dopo due anni di pausa causa pandemia. Da oggi a domenica turisti e residenti troveranno i produttori di prodotti tipici nel cuore della città, oltre a degustazioni, incontri e tour gastronomici.

L'inaugurazione questa mattina all'ingresso della Galleria San Federico, con l'assessore al commercio Paolo Chiavarino che ha tagliato il nastro rosso e dato il via alla manifestazione.

"In questo contesto magnifico di via Roma - ha dichiarato Chiavarino - prende il via questa edizione di 'Dolci Portici' che coniugherà anche aspetti di degustazione, vendita e incontri presso Palazzo Birago. Molto interessante anche il tour di locali storici. Quest'anno supereremo i 700 eventi nella città di Torino, valorizzando anche le periferie e altri ambiti spesso dimenticati. La città si sta riscoprendo dal punto di vista culturale e anche commerciale, sfruttando i suoi punti di forza".

Maestri del gusto e marchio IGP del Giandujotto