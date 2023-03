Automotive, Appendino: "Accelerare l'istituzione della fondazione centro italiano di ricerca a Torino"

La Deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino ha presentato un’interrogazione parlamentare al Governo per sollecitare la conclusione dell’iter di istituzione della Fondazione Centro italiano di ricerca per automotive con sede a Torino, prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021.

La Fondazione, competente sui temi tecnologici e sugli ambiti applicativi relativi all’Intelligenza Artificiale, è stata individuata dal Ministero dello Sviluppo Economico come uno dei pilastri della “Strategia italiana per l’Intelligenza Artificiale”, pubblicata nel 2020. Il Comitato di coordinamento nominato dal Governo aveva il compito di predisporre lo schema di Statuto della Fondazione entro settembre 2022, ma ad oggi non sono stati resi noti i risultati del suo lavoro né i tempi per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà approvare lo Statuto.