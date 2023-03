Il termovalorizzatore produce interesse: oltre 700 i visitatori nel primo Open Day organizzato da Iren

Grande successo di pubblico per il primo open day 2023 al termovalorizzatore di Torino.

700 i visitatori dell'impianto

Sono state circa 700 le persone che hanno visitato l’impianto nel corso della giornata di sabato 25 marzo, suddivisi in più turni durante la mattina e il pomeriggio. Accompagnati dai tecnici di TRM Gruppo Iren, la società di gestione del sito, adulti e bambini hanno avuto modo di scoprire il ciclo integrato dei rifiuti e conoscere il funzionamento dell’impianto. Hanno partecipato all’evento anche il Presidente di TRM Alessandro Battaglino e l’Amministratore Delegato Giusi Di Bartolo.

Dai rifiuti elettricità e calore

Il termovalorizzatore di Torino, impianto finalizzato allo smaltimento di rifiuti non recuperabili, valorizza l’energia in essi contenuta, producendo elettricità e calore, senza ricorrere all’utilizzo di materie prime, contribuendo così alla salvaguardia ambientale, in un’ottica di economia circolare.