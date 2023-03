Apertura straordinaria dell'Ufficio Passaporti, quasi duemila le richieste ricevute

Ieri, sabato 25 Marzo ha avuto luogo l’undicesima apertura nel fine settimana degli Uffici Passaporti. Fortemente voluta dal Questore della provincia di Torino al fine di agevolare i cittadini nella presentazione delle istanze di passaporto, l’apertura nel fine settimana dello sportello dell’Ufficio Passaporti della Questura, sito in Piazza Cesare Augusto 5, e di ciascun Commissariato Sezionale e Distaccato è stata dedicata esclusivamente alla presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto di coloro che non sono riusciti a ottenere un appuntamento sull’Agenda on line.

· Dalle ore 8 alle 14 gli Uffici Passaporti di questa provincia hanno ricevuto 1668 istanze · Alle ore 20 il numero di istanze acquisite è di 1900 · Si precisa che, seppur l’Ufficio Centrale sito in Piazza Cesare Augusto n. 5 sia stato aperto con orario continuato dalle 8 alle 20, già alle ore 15 non vi era più nessuna coda all’esterno dell’Ufficio tanto che, nonostante le forze mese in campo, c’è stata un’affluenza minima di utenza fino alle 18 infatti il numero totale di istanze acquisite complessivamente durante l’open day è di 1900.