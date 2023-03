'Borghi in carrozza', partito il viaggio di Luca Paiardi e Danilo Ragona alla scoperta delle bellezze del Piemonte [VIDEO]

Viaggio Italia Around the World, il progetto ideato nel 2015 da Luca Paiardi e Danilo Ragona, è tornato in Piemonte: i due viaggiatori in carrozzina più spericolati, innovativi e irriverenti dello stivale, infatti, hanno inaugurato il proprio 2023 con 'Borghi in Carrozza', un percorso a tappe alla scoperta di alcune tra le località più tipiche e suggestive della regione e del loro bagaglio di esperienze di viaggio accessibili a tutti, per svelare se ciò che spesso è percepito come proibitivo per le persone con disabilità possa essere o nascondere una possibilità inaspettata.

La partenza ieri da Torino

Borghi in Carrozza in Piemonte è un progetto pilota che può diventare un format in grado di promuovere l'accessibilità dei borghi in tutte le regioni italiane. La partenza è avvenuta ieri, sabato 25 marzo, dal piazzale di fronte a Green Pea, il primo centro commerciale sostenibile al mondo con sede a Torino in via Ermanno Fenoglietti, dove hanno cenato e pernottato in attesa del via ufficiale.

Lancia Fulvia Montecarlo accessibile

I due amici, infatti, sono partiti a bordo di una storica Lancia Fulvia Montecarlo del 1973 del progetto Classica & Accessibile promosso da ASI Solidale, appositamente allestita con comandi al volante Guidosimplex, per guidare alla volta di Mondovì accompagnati da alcune moto d'epoca del raduno ASI Motoday. Una volta raggiunta la cittadina cuneese capitale del volo in mongolfiera, prenderanno parte all'evento di sport inclusivo “SalitaLibera” volando su uno dei rarissimi “palloni” con cesta accessibile anche a persone con disabilità motoria (pilotato dal “signore dei cieli” John Aimo), per poi raggiungere il centro storico utilizzando l'antica funicolare risalente al 1886.

Alla scoperta delle Langhe

Domani, lunedì 27 marzo, il viaggio ripartirà sulle strade più belle delle Langhe, tra borghi e castelli: il percorso prevede diversi appuntamenti con visite al santuario di Vicoforte, edificio religioso con la cupola ellittica più grande del mondo, al borgo medievale di Barolo, paese di origine dell'omonimo e pregiato vino, alla Tenuta “Villaggio Narrante” di Fontanafredda con pranzo, al Castello e all'Enoteca di Grinzane Cavour e a La Morra, con tappe sul belvedere per godere del tramonto con vista su colline e vigneti e alla Cappella delle Brunate.

La prima parte di Borghi in Carrozza si concluderà mercoledì 29: dopo la colazione nello storico Bar Cocchi di Asti (Caffè Vergnano) e una visita del centro città, Luca e Danilo si dirigeranno verso Cocconato, dove visiteranno i vicoli del centro storico con un tipico pranzo piemontese, per poi raggiungere Santena alla scoperta della tradizione del caffè nella sede di Caffè Vergnano.

Le altre tappe

Il secondo percorso di Borghi in Carrozza, in programma dal 3 al 5 aprile, porterà i viaggiatori sulle montagne torinesi, e più precisamente a Bardonecchia, con l'opportunità di provare i brividi della discesa con la slitta su rotaia Alpine Coaster, Usseaux, Fenestrelle e Ostana, dove effettueranno un'escursione attraverso alcuni itinerari accessibili.

L'ultima tappa, dal 20 al 23 aprile, avrà come protagoniste Biella, il Ricetto di Candelo, l'Oasi Zegna e il Lago D'Orta: “Vogliamo – spiegano - aprire tante porte, entrare nelle case di tutti e, grazie ai nostri viaggi, coinvolgere più persone possibili e stimolarle a vivere esperienze che non pensavano di poter fare o di cui non conoscevano l'esistenza. Intendiamo anche fare innovazione, attraverso le tecnologie, offrendo prodotti e servizi come pacchetti ed esperienze di viaggio in collaborazione con agenzie e tour operator”.