Revisioni auto, in Piemonte un giro d'affari di quasi 90 milioni nell'ultimo anno

Nel 2022 in Piemonte sono stati spesi 87,6 milioni di euro per effettuare le revisioni auto nelle officine private autorizzate. Al confronto con il 2021, quando la spesa per le revisioni auto in regione era stata di 78,6 milioni, c’è stata una crescita dell’11,5%.

I dati delle varie province

La provincia del Piemonte che nel 2022 ha registrato la maggiore crescita della spesa per le revisioni auto rispetto al 2021 è Verbania (+13,6%), seguita da Novara (+12,0%), Asti e Torino (+11,9%), Vercelli (+11,8%) e Biella (+11,1%). Questi dati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Calo a livello nazionale

Nel 2022 in Italia le revisioni auto effettuate nei centri privati autorizzati sono state 14.877.795, in lieve calo (-0,4%) rispetto alle 14.931.174 revisioni eseguite nel 2021. La regione che nel 2022 ha registrato il maggiore incremento della spesa rispetto al 2021 è il Trentino-Alto Adige (+17,1%), seguito da Calabria (+16,2%), Puglia (+15,5%), Sicilia (+15,4%) e Sardegna (+15,3%).