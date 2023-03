Ancora un successo per il Torino FD, conquistato il titolo regionale

Il Torino FD vince il campionato regionale con una giornata di anticipo nel primo livello. Sabato scorso nella struttura dello Sporting di Orbassano i granata hanno battuto 4-2 la formazione degli Insuperabili.

Il primo tempo vede il Torino in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Said El Kabbouri. Nella ripresa gli Insuperabili agguantano il pareggio ma i granata tornano in vantaggio grazie ad una prodezza di Claudio Cozzolino. Pochi minuti e il nuovo acquisto, Federico Vada, porta il risultato sul 3-1. Ma non è finita perché gli Insuperabili accorciano ancora una volta le distanze segnando il secondo gol. Ma al Toro non basta ed è ancora Vada a segnare la quarta rete e a chiuderla sul definitivo 4-2.

Festa grande per la squadra di Michele Del Vecchio che andrà a difendere il titolo di campioni d'Italia a Coverciano dal 19 al 21 maggio.

Ottimo terzo posto per i ragazzi del terzo livello grazie alla vittoria ottenuta contro il Chieri per 9-0 con triplette di Mohamed El Kabbouri e Antonello Cantanna, doppietta di Bruno Bosia e rete di Michele Cora al suo primo gol in campionato.

"Due risultati ottimi - commenta il presidente e giocatore Claudio Girardi - Avevo fiducia nella squadra di primo livello, dovevamo dimostrare di essere degni del titolo di campioni d'Italia e sono orgoglioso dei ragazzi del terzo perché è una squadra nata poco prima del campionato e hanno dimostrato di essere dei veri guerrieri".

Ora si pensa alle fasi finali per il titolo italiano. "Andiamo a Coverciano con la consapevolezza che non sarà facile perché incontreremo atleti di alto livello, ma abbiamo voglia di vincere e dimostrare che ce la possiamo giocare anche quest'anno".