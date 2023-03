“D come Donna, A come Arte”, parte il concorso per promuovere la cultura e le eccellenze di Grugliasco

A Grugliasco parte il concorso “D come Donna, A come Arte”

Parte il concorso artistico “D come Donna, A come Arte” realizzato dell’Associazione Sezione Aurea in collaborazione con il Comitato “Se Non Ora, Quando?” di Grugliasco, per promuovere l’arte e la cultura sul territorio grugliaschese.

Tema e filo conduttore la donna e in generale l’universo femminile, interpretato nelle sue molteplici sfaccettature in una società in continuo cambiamento, dal lavoro alle relazioni interpersonali, da madre a compagna di vita, senza trascurare le tematiche sociali e di diseguaglianza.

Il concorso è aperto a tutti: artisti, appassionati, semplici curiosi.

Le categorie in concorso sono: dipinti e sculture, video, racconti breve e poesie, fotografie e fumetti

Le opere inviate dovranno essere inedite e rispettare determinate caratteristiche, meglio specificate nel Regolamento visibile sul sito web del Comune.

Per iscriversi al contest è necessario mandare una mail all’indirizzo info@associazionesezioneaurea.it entro e non oltre il 5 giugno 2023 indicando nell’oggetto “Iscrizione contest DA”, nome, cognome dell’autore, la/le categoria/e a cui si intende aderire con il numero di opere.

Il consenso al prestito d’opera per l’esposizione finale e l’inserimento nel catalogo.

L’iscrizione al contest ha un costo simbolico di Euro 5, per ciascuna categoria in cui si intende partecipare. Le opere – per ciascuna categoria - dovranno pervenire entro e non oltre il 10 settembre 2023 nelle modalità descritte nel Regolamento.

Per ciascuna categoria è previsto un vincitore sulla base della valutazione della Giuria. Le opere vincitrici diventeranno “Testimonial per un anno” e saranno valorizzate e promosse dall’Amministrazione Comunale nelle principali iniziative cittadine e in momenti diversi nel corso dell’anno 2024, coinvolgendo anche le scuole.

Saranno assegnati inoltre dei Premi Speciali intitolati a:

-Comitato “Se Non Ora Quando?” di Grugliasco che premierà l’opera/e della/e artista/e che rappresenterà in modo significativo il concetto di parità di genere, quale valore fondante del comitato stesso.

-Parco Culturale “Le Serre”, quale istituzione cittadina volta a promuovere e valorizzare la cultura.

-Associazione Commercianti, che nel corso del 2024 darà visibilità alle opere attraverso le loro vetrine.

La premiazione avverrà nel periodo natalizio. Per l’occasione sarà organizzata una Mostra collettiva con tutte le opere in concorso e realizzato un catalogo digitale.

Per info: Associazione Sezione Aurea