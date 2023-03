Alla Palazzina di Stupinigi un tripudio di fiori per celebrare l'arrivo della primavera

Due giorni per celebrare l’arrivo della primavera in un tripudio di fiori, tra orchidee, peonie, rose, bonsai, ma anche piante aromatiche e medicinali. Sabato 1 e domenica 2 aprile, l’Anteprima di Floreal sarà nuovamente di casa alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco alle porte di Torino.

Anteprima di Floreal

La mostra mercato delle eccellenze vivaistiche ritorna infatti nel giardino della residenza sabauda del Comune di Nichelino. Ad attendere i visitatori una ricca esposizione per l’anticipazione di primavera, della più grande edizione autunnale Floreal. Per questo weekend floreale a Stupinigi arrivano i migliori 35 vivai selezionati dalla “Guida ai Vivai d’Italia”.

Nella cornice monumentale del Cortile d’Onore ci sarà anche la possibilità di seguire una serie di stage e workshop pratici sulle piante. Saranno presenti stand e food truck con le eccellenze gastronomiche del territorio.

"Flora per Flor"

In occasione della manifestazione, alla Palazzina di Stupinigi, domenica 2 aprile, è in programma la visita guidata “Flora per Flor” dedicata a tutta la famiglia, alla scoperta delle specie botaniche raffigurate nella Palazzina. Il clou della visita sarà la Sala da Gioco con le raffigurazioni della flora e della fauna esotica, dalle piante delle zone arido-desertiche a quelle della zona tropicale, per arrivare, proseguendo nel percorso di visita, alle piante autoctone dipinte.