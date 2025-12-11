Nichelino, un grande evento in piazza Di Vittorio per prevenire nuovi incidenti a Capodanno

Il giorno dell'Immacolata, con l'inaugurazione della pista di pattinaggio su ghiaccio e la presenza di tantissimi giovani e famiglie, Nichelino ha dato il via agli eventi natalizi di questo 2025. Una partenza con il botto, visto che l'8 dicembre via Torino era strapiena, grazie a negozi aperti, bancarelle e stand solidali che hanno richiamato migliaia di visitatori anche dalle altre realtà della cintura sud di Torino.

Ma alle porte ci sono altri due appuntamenti molto attesi: il ritorno del Presepe Vivente, che sarà protagonista sabato 20 dicembre, dalle ore 13 alle 18, facendo rivivere nel Borgo Antico di Nichelino le atmosfere della Betlemme di Duemila anni fa, ma soprattutto la grande novità del Capodanno in piazza Di Vittorio.

Sabato 20 Nichelino rievoca la Betlemme di duemila anni fa

Le due iniziative sono state presentate all'Open Factory, con il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore agli Eventi Giorgia Ruggiero, che hanno sottolineato "l'importanza di far riscoprire una storica tradizione come quella del presepe vivente". Più di mille figuranti con costumi e scenografie della Betlemme dell'epoca, 28 postazioni, quadri viventi, antichi mestieri e ambientazioni storiche: dall’Accampamento dei Romani al Palazzo di Erode, dagli Scribi alla Scuola ebraica, fino alla Natività custodita nella chiesetta di Madonna delle Grazie. Saranno presenti anche animali da fattoria e un’area dedicata ai falchi, con brevi racconti storico-naturalistici pensati per incuriosire grandi e piccini. Tra le novità del 2025, l’area Open Factory offrirà laboratori creativi per tutte le età e la “Locanda” proporrà semplici degustazioni ispirate ai sapori del tempo, creando uno spazio di incontro e convivialità.

Il contributo della Regione Piemonte

Il clou sarà poi la sera del 31 dicembre con la novità del veglione in piazza Di Vittorio. "Se serve come deterrente per gli episodi avvenuti negli ultimi anni a Capodanno? La sicurezza non si risolve con questo evento, ma assieme alle forze dell'ordine abbiamo messo in campo una rete per prevenire possibili problemi, senza contare l'implementazione della videosorveglianza con le nuove telecamere", ha tenuto a sottolineare Tolardo. Il fatto che al Presepe Vivente abbia contribuito anche la Regione Piemonte, dando il suo patrocinio, è un ulteriore dimostrazione di interesse verso gli sforzi messi in campo dall'Amministrazione.

Valentina Cera ha spiegato come il Consiglio regionale abbia subito deciso di sostenere economicamente l'iniziativa. "Per noi sicurezza è fare eventi che richiamano persone e famiglie, riempire luoghi e spazi essendo comunità, facendo vivere con progettualità ed eventi la città". Di qui la decisione di finanziare con 4500 euro il progetto di Nichelino, che di suo ha messo in campo 50 mila euro per organizzare il Capodanno e altrettante per le luminarie in tutta la città.

Tensostruttura riscaldata e obbligo di prenotazione

Un centinaio di iscritti, al primo giorno di prenotazione, fanno sperare nel sold out per il Capodanno, che sarà all'insegna della musica anni Novanta e Duemila "per coinvolgere le famiglie", come hanno spiegato gli organizzatori di Puro Stile Italiano.

Già diversi locali di Nichelino, che hanno deciso di tenere aperto a Capodanno, hanno annunciato il pienone, per cercare di convogliare poi le persone in piazza Di Vittorio. Dove l'area sarà contingenta, con una tensostruttura ben riscaldata, in modo da garantire anche la sicurezza ed un ingresso massimo riservato a duemila persone, con servizio bar e a 5 euro fetta di panettone e spumante, con una parte dell'incasso che sarà devoluta all'associazione San Matteo.

"Riempire la piazza per garantire la sicurezza"

Lo spettacolo durerà dalle 21.30 alle 2 di notte, con Mauro Forcina presentatore d'eccezione e preiscrizione obbligatoria cliccando sul sito https://comune.nichelino.to.it/registrazione-al-capodanno-in-piazza-di-vittorio. "Ci saranno 4 agenti della Polizia locale, con una vettura che girerà lungo la città e due auto in piazza Di Vittorio, con il coinvolgimento di volontari delle associazioni, oltre alla presenza dei carabinieri. Insieme alla vigilanza privata garantita da Puro Stile Italiano fino alle 7 del mattino, l'obiettivo è quello di riempire la piazza per evitare il rischio di nuovi incidenti. Stavolta non ci saranno, abbiamo messo in campo un'azione preventiva che mi fa essere fiducioso", ha sottolineato ancora Tolardo.