Al Bano visita il grattacielo della Regione Piemonte: "Torino città che non finisce di meravigliare"

"Qui c’è un grande italiano, che ha scritto un pezzo di storia e che la sta scrivendo ancora" . Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, ha accolto Al Bano nella sede del grattacielo della Regione.

Il cantautore si trova nel capoluogo piemontese in occasione del concerto che terrà domani sera al teatro Colosseo a cui Cirio ha garantito la presenza. Ammirando Torino dal 40 esimo piano del palazzo della Regione Piemonte, Al Bano non ha nascosto l’emozione. "Torino è una città che non smette mai di meravigliarmi", ha osservato ricordando che la prima volta che è stato un visita nel capoluogo piemontese risale al 1967 quando, diretto a Saint Vincent per un ‘Disco per l’estate’, si è fermato sotto la Mole per incontrare la comunità dei suoi corregionali pugliesi.

"Ho scoperto che c’erano un sacco di cellinesi - ha spiegato il cantante originario di Cellino San Marco - che spero di vedere ancora anche domani sera perché per uno come me che fra un po’ compirà 4 volte vent’anni e che ha sempre tanta tanta voglia di vita sarà certamente un bel momento".

"Avere qui, in questo grattacielo Al Bano, è una grande emozione, non è un mistero che sia il mio cantante preferito e che sia un suo grande estimatore anche perché è una persona dal cuore grande che non si sottrae a iniziative benefiche, come quelle che so che ha fatto poco fa, prima di venire qui". Un brindisi ha suggellato l’incontro a cui era presente anche il vice presidente del della Giunta regionale, Fabio Carosso.