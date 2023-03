Dalla Regione 1,7 milioni alle Atp Finals

“Gli stanziamenti proposti nello schema del bilancio 2023/2025 per Sport e tempo libero sono in continuità con quanto previsto nei precedenti esercizi finanziari. In particolare sarà assicurato il sostegno ai grandi eventi sportivi e alle iniziative per la promozione dello sport di base mediante l’erogazione di contributi”: lo ha spiegato in Sesta Commissione l’assessore Fabrizio Ricca, illustrando le principali destinazioni nelle materie di competenza.

Per il 2023, saranno stanziati 1,86 milioni di euro per la promozione degli eventi turistico-sportivi internazionali, mentre 8,3 milioni andranno a enti e società per la diffusione delle attività sportive; 1,7 saranno destinati alle Atp Finals (per le quali è previsto un contributo complessivo di 7,5 milioni fino al 2025).

È confermato uno stanziamento specifico di 250 mila euro per il sostegno ai giovani atleti iscritti agli sci club piemontesi, così come le risorse destinate ai Comuni ex olimpici per la conservazione degli impianti (3,6 milioni), quelle per la sicurezza delle aree sciabili (5 milioni) e per le Universiadi 2025 (1,25 milioni).

Infine, la Regione assegnerà tramite bando 1,25 milioni di contributi ad enti pubblici per diffondere l’attività sportiva e continuerà a sostenere e promuovere gli sport tradizionali pallapungo e pallatamburello (110 mila euro).

Ricca ha anche fatto il punto sulle risorse per le Politiche giovanili: 405 mila euro di fondi regionali, di cui 315 mila già destinati al co-finanziamento per l’attuazione delle intese 2021 e 2022 con il dipartimento Politiche giovanili e 90 mila al momento non destinate ad attività specifiche, quindi disponibili.