Mostre, eventi, la presentazione delle squadre: Torino si colora di rosso per il via della Vuelta di ciclismo

Torino si colora di rosso per il via della Vuelta di ciclismo

Sabato 23 agosto il grande ciclismo internazionale torna a Torino: la "Salida Oficial" della Vuelta a España partirà ufficialmente dal Piemonte, con la prima tappa che prenderà il via da Venaria Reale per attraversare il cuore del capoluogo, Biella e infine dirigersi verso Novara non prima di essersi affacciata sulle sponde del Lago Maggiore. La prima delle quattro tappe del grande evento internazionale che approda in Piemonte grazie a Regione Piemonte, in collaborazione con Città di Torino e gli enti locali coinvolti dal tracciato.

I corridori partiranno dalla Reggia di Venaria Reale alle ore 12.30, giunti a Torino attraverseranno la città percorrendo strada Altessano, corso Grosseto, corso Potenza, corso Regina Margherita, per giungere intorno alle 13.20 in corso Casale, con il km0 ufficiale della tappa che sarà posizionato di fronte a piazza Carrara, proprio accanto al Monumento a Fausto Coppi e nei pressi del Motovelodromo a lui intitolato: un tributo al leggendario campionissimo.

Ma l’evento non sarà solo sportivo: Torino celebrerà la Vuelta con una festa lunga tre giorni, fatta di spettacolo, cultura e passione per le due ruote, coinvolgendo cittadini e turisti in un’esperienza unica e coinvolgente.

I festeggiamenti cominceranno giovedì 21 agosto, con la città che accoglierà le 22 squadre partecipanti nel suo cuore aulico, piazzetta Reale, per un evento gratuito e aperto a tutti che farà respirare l’atmosfera vibrante di una Fiesta Española e permetterà di incontrare da vicino i campioni della corsa. Dalle ore 17 è prevista una lezione di spinning collettiva, dalle 17.45 un intrattenimento musicale con DJ, mentre alle ore 19.30 avrà inizio la cerimonia di presentazione delle squadre. Special guest dell’evento, trasmesso in 190 paesi, sarà Antonio Orozco, cantante spagnolo con oltre mezzo milione di dischi venduti e più di mille concerti all’attivo.

Sabato 23 agosto il Motovelodromo Fausto Coppi sarà il cuore pulsante della giornata con l'evento "C’era una Vuelta". In attesa del passaggio dei corridori dal km0, alle ore 11 si potrà partecipare all’incontro con Beppe Conti, giornalista e storico del ciclismo, che racconterà al pubblico curiosità e leggende della Vuelta. Dopo aver vissuto dal vivo l’emozione del passaggio della carovana, si potrà continuare a seguire l’intera tappa sul maxischermo allestito nell’impianto di corso Casale 144. Alle ore 21, infine, è in programma lo spettacolo musicale "Cane vecchio sa-und", con il duo formato dai telecronisti Luca Gregorio e Riccardo Magrini che intratterrà il pubblico con aneddoti del mondo delle due ruote e musica live. Ospite speciale della giornata sarà il corridore azzurro Fabio Felline, vincitore della Maglia Verde alla Vuelta 2016.

Per celebrare il passaggio della corsa spagnola, Torino si vestirà a festa con un city dressing in rosso – il colore simbolo della Vuelta – che culminerà con la scenografica illuminazione della Mole Antonelliana e dei ponti storici sul Po nelle serate del 22 e 23 agosto. La campagna di comunicazione celebrerà la corsa spagnola con il gioco di parole "Questo agosto è la Vuelta buona!", con manifesti e stendardi che saranno posizionati lungo il percorso e nelle piazze e strade principali del centro città. La campagna racconterà in modo congiunto anche l'altro grande evento sportivo internazionale in programma a Torino a fine agosto, la Fipav Cup Men Elite, quadrangolare pre–mondiale di pallavolo a cui parteciperà anche la Nazionale Italiana. Inoltre, in alcuni giardini ed aiuole della città è già possibile ammirare le installazioni floreali di colore rosso e i sagomati a forma di ciclista.

Sotto i portici della rinnovata via Po, nel tratto compreso tra piazza Castello e via Rossini, dai primi giorni di agosto sarà infine visitabile la mostra fotografica con grandi banner bifacciali che racconteranno l’essenza della corsa, attraverso immagini spettacolari che ritraggono le gesta dei corridori e i paesaggi mozzafiato attraversati nelle ultime edizioni della celebre corsa a tappe.