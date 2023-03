Università, elezioni dei rappresentanti degli studenti: come e dove votare

6 rappresentanti per il Senato Accademico

2 per il Consiglio di Amministrazione

6 per l'Assemblea regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario

4 per il Comitato Universitario per lo Sport (CUS)

Consigli di dipartimento, in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo

Consigli di corso di studio/integrati per laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento, in misura non inferiore al 15% della composizione totale dell'organo