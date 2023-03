Blutec salva, la soddisfazione dell'assessore Chiorino: "Ottima notizia per il sistema lavoro del Piemonte"

Buone nuove sul fronte Blutec, dopo che è stato raggiunto l'accordo sulla cessione a Deltats, con la messa in sicurezza dell’occupazione e nuove prospettive industriali. “Registriamo l’esito positivo della trattativa per la salvaguardia dei livelli occupazionali della Blutec: è un’ottima notizia per il sistema del lavoro piemontese, un risultato che toglie da una condizione d'incertezza il futuro di 105 famiglie alle quali viene data la prospettiva di stabilità e serenità economica", ha dichiarato Elena Chiorino, assessore al lavoro della Regione Piemonte.

"L’impulso offerto dalle politiche del lavoro regionali, sostenute dal Governo nazionale, sta generando un clima favorevole e di fiducia capace di agevolare il dialogo tra le parti sociali”.