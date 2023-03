Dall'Allianz al centro di Torino, a rischio la futura linea 12. Foglietta rassicura: "Manca solo il decreto"

A rischio la nuova linea 12 , che dovrebbe collegare l'Allianz Stadium con l'ospedale Mauriziano . Il condizionale è d'obbligo, almeno secondo quanto dichiara il parlamentare del M5S Antonino Iaria . Il deputato torinese ha presentato infatti un question time al Sottosegretario ai Trasporti sulla "metropolitana leggerà" - lunga oltre cinque chilometri, di cui il 95% in sede protetta e al 50% in galleria – dallo stadio al centro di Torino. " Il progetto - come spiega Iaria - era stato approvato e inserito come primo tra gli esclusi finanziabili ".

Si tratta di un progetto infrastrutturale rilevante. È previsto un investimento di oltre duecento milioni di euro per collegare la zona nord di Torino (corso Grosseto, strada Altessano e dintorni, Allianz Stadium) con il centro. Si punta a recuperare la ferrovia abbandonata della Torino-Ceres e il trincerone di via Saint Bon, creando l’interscambio con la metro alla stazione Re Umberto. Il progetto si articola in 2 macro-tratte oggetto di specifici interventi: la tratta sud ‘Lepanto – Corso Giulio Cesare’ sfrutta in gran parte una infrastruttura tranviaria già esistente, connettendo le zone di c.so Lepanto, corso Re Umberto, corso Stati Uniti, via Sacchi con il centro cittadino a Porta Nuova. Quella nord ‘corso Giulio Cesare – Allianz Stadium’ sfrutta in gran parte l’infrastruttura della parte dismessa della Torino-Ceres tra Porta Milano e Madonna di Campagna inserendosi su corso Grosseto per attestarsi all’Allianz Stadium. I tempi si annunciano lunghi: occorrono due anni per l’approvazione definitiva e la durata dei lavori è stimata in tre anni. In tutto cinque anni, dal momento dello sblocco del finanziamento ministeriale.